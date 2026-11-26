معاون آموزشی وزیر علوم با تأکید بر ضرورت تحول در نظام آموزش عالی کشور گفت: سرعت تحولات فناوری، گسترش هوش مصنوعی و تغییر نیاز‌های بازار کار ایجاب می‌کند که محتوای برنامه‌های درسی، شیوه‌های آموزشی و ساختار رشته‌های دانشگاهی با شتاب بیشتری بازنگری و به‌روزرسانی شوند.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما، واحدی در برنامه صف اول با اشاره به ضرورت ساماندهی رشته‌ها و واحد‌های دانشگاهی اظهار کرد: توسعه آموزش عالی در برخی مناطق کشور همواره بر اساس نیاز‌های واقعی جامعه و بازار کار نبوده و در مواردی، دانشگاه‌ها و رشته‌های مشابه در شهر‌ها و مناطق مجاور، بدون توجه کافی به ظرفیت‌ها و تقاضای واقعی گسترش یافته‌اند. از این رو، اجرای طرح آمایش آموزش عالی و ساماندهی رشته‌ها و واحد‌های دانشگاهی در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: مرحله نخست طرح آمایش آموزش عالی در سال ۱۳۹۹ اجرایی شد و مرحله دوم آن نیز به تصویب رسید، اما با تغییر دولت، اجرای آن متوقف ماند. اخیراً این طرح در شورای عالی انقلاب فرهنگی مجدداً مورد بررسی، بازنگری و به‌روزرسانی قرار گرفته و اقدامات جدیدی برای ساماندهی دانشگاه‌ها و رشته‌های تحصیلی آغاز شده است.

معاون آموزشی وزیر علوم با بیان اینکه ادامه فعالیت دانشگاه‌ها و رشته‌های تحصیلی بدون توجه به میزان تقاضا امکان‌پذیر نیست، تصریح کرد: اگر برای یک رشته یا رشته‌محل تقاضای کافی وجود نداشته باشد، حتی مطلوب بودن آن رشته نیز نمی‌تواند استمرار فعالیت آن واحد دانشگاهی را تضمین کند؛ چراکه در نهایت، نبود تقاضا حیات آموزشی آن مجموعه را با مشکل مواجه خواهد کرد.

واحدی درباره معیار‌های تشخیص رشته‌های غیرهدفمند و غیرضروری نیز گفت: تقاضای جامعه و بازار کار، یکی از شاخص‌های مهم در این زمینه است؛ اما تنها معیار محسوب نمی‌شود. تقاضای اجتماعی برای رشد و ارتقای فردی و همچنین وظایف حاکمیتی دولت در حفظ و تقویت برخی رشته‌ها نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به وضعیت رشته‌های علوم پایه، از جمله ریاضی و فیزیک، خاطرنشان کرد: این رشته‌ها به دلایل مختلف، از جمله دشواری تحصیل، نگرانی‌های مرتبط با اشتغال و مسائل مربوط به شأن اجتماعی و تأمین معیشت فارغ‌التحصیلان، با کاهش اقبال داوطلبان مواجه شده‌اند؛ با این حال، توجه به ضرورت‌های حاکمیتی و علمی کشور در سیاست‌گذاری درباره این رشته‌ها اهمیت دارد.

معاون آموزشی وزیر علوم همچنین با تأکید بر اینکه بازنگری در نظام آموزش عالی به معنای نادیده گرفتن دستاورد‌های گذشته نیست، گفت: دانشگاه‌های کشور پس از انقلاب اسلامی رشد قابل توجهی داشته‌اند. نسبت دانشجو به جمعیت از حدود پنج نفر در هر ۱۰۰ هزار نفر پیش از انقلاب به حدود چهار هزار نفر در هر ۱۰۰ هزار نفر در شرایط کنونی رسیده و جایگاه علمی ایران نیز در سال‌های اخیر در رتبه‌های ۱۴ تا ۱۶ جهان قرار داشته است.

واحدی افزود: توانمندی‌های علمی و فناوری دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی کشور در حوزه‌های مختلف، از جمله در پشتیبانی علمی و فناورانه از توان دفاعی کشور، نقش مهمی ایفا کرده است. این دستاورد‌ها نشان‌دهنده ظرفیت بالای نظام آموزش عالی است، اما نمی‌توان صرفاً با اتکا به موفقیت‌های گذشته، نیاز‌های آینده را پاسخ داد.

وی با اشاره به تحولات سریع فناوری، به‌ویژه ورود هوش مصنوعی و تغییر مستمر مشاغل و مهارت‌های مورد نیاز بازار کار، تأکید کرد: ادامه فعالیت دانشگاه‌ها با الگو‌های گذشته پاسخگوی شرایط جدید نخواهد بود و باید در روش‌های آموزشی، محتوای برنامه‌های درسی و شیوه‌های بهره‌گیری از فناوری‌های نوین بازنگری جدی صورت گیرد.

واحدی با بیان اینکه اقدامات متعددی برای به‌روزرسانی برنامه‌های درسی انجام شده است، گفت: با وجود این اقدامات، سرعت تحولات به اندازه‌ای است که باید روند بازنگری و اصلاح محتوای آموزشی با شتاب بیشتری دنبال شود. همچنین لازم است استادان دانشگاه‌ها برای استفاده مؤثر از فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی توانمند شوند.

وی فراهم‌سازی زیرساخت‌های لازم را از الزامات تحول در آموزش عالی دانست و اظهار کرد: تحقق آموزش به‌روز و متناسب با نیاز‌های جدید، مستلزم توجه هم‌زمان به همه اجزای نظام آموزشی، شامل استاد، دانشجو، محتوای آموزشی و سخت‌افزار و امکانات مورد نیاز است. تنها با فراهم شدن این زیرساخت‌ها می‌توان اکوسیستم مناسبی برای تحول و ارتقای کیفیت آموزش عالی ایجاد کرد.



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