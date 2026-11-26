وزیر آموزش‌وپرورش در پیامی به مناسبت هفته قرآن، عترت و نماز با تأکید بر نقش محوری مدرسه در تقویت بنیان‌های اعتقادی دانش‌آموزان، انس عمیق و مستمر با قرآن کریم، شناخت سیره اهل‌بیت (علیهم‌السلام) و نهادینه‌سازی فرهنگ اقامه نماز را از الزامات تربیت نسلی آگاه، متعهد و شایسته دانست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ علیرضا کاظمی، وزیر آموزش‌وپرورش، در پیامی به مناسبت هفته قرآن، عترت و نماز، با اشاره به جایگاه مدرسه در تربیت دینی و معنوی نسل آینده، بر ضرورت تعمیق پیوند دانش‌آموزان با کلام وحی، معارف اهل‌بیت عصمت و طهارت (علیهم‌السلام) و آیین نورانی نماز تأکید کرد.

متن پیام وزیر آموزش و پرورش به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

«الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِیَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ»

«آیه ۴۳ سوره اعراف»

هفته قرآن، عترت و نماز در تقویم نظام تعلیم و تربیت کشور، فرصتی ارزشمند برای بازخوانی رسالت بنیادین آموزش و پرورش در پرورش نسلی مؤمن، اخلاق‌مدار و برخوردار از هویت دینی و معنوی است؛ رسالتی که ریشه در تعالیم انبیای الهی و هدایت انسان به سوی نور، حقیقت و تعالی دارد. این هفته، بهانه‌ای برای تعمیق پیوند جان و اندیشه دانش‌آموزان با انوار هدایت‌بخش کلام وحی، معارف اهل‌بیت عصمت و طهارت (علیهم‌السلام) و آیین نورانی نماز است.

در جهان امروز که نسل نوجوان و جوان با انبوهی از تحولات فرهنگی، فکری و رسانه‌ای مواجه است، تمسک به دو گوهر گران‌سنگ قرآن کریم و عترت طاهره، بیش از پیش ضرورت می‌یابد.

مدرسه به‌عنوان کانون اصلی تعلیم و تربیت، نقشی اساسی در تقویت بنیان‌های اعتقادی، اخلاقی و معنوی دانش‌آموزان دارد و نماز به‌ عنوان ستون دین و پیوند انسان با پروردگار، زمینه‌ساز آرامش درونی، خودسازی، مسئولیت‌پذیری و سلامت اخلاقی نسل آینده است. بی‌تردید، تربیت نسلی آگاه، متعهد و شایسته برای تحقق تمدن نوین اسلامی، با انس عمیق و مستمر با قرآن، شناخت سیره اهل‌بیت (علیهم‌السلام) و نهادینه‌سازی فرهنگ اقامه نماز، امکان‌پذیر خواهد بود.

معلمان فرهیخته، مربیان و معاونان پرورشی و مدیران مدارس، در این عرصه نقشی بی‌بدیل دارند زیرا اثرگذاری تربیتی بیش از آنکه حاصل توصیه و آموزش مستقیم باشد، در گرو الگو بودن، رفتار شایسته و ایجاد پیوندی صمیمانه و آگاهانه با دانش‌آموزان است. تقویت این سرمایه انسانی و بهره‌گیری از ظرفیت خانواده‌ها، روحانیان، امامان جماعت و تشکل‌های دانش‌آموزی، زمینه‌ساز گسترش و پایداری فرهنگ قرآنی و نماز در محیط‌های آموزشی و در متن زندگی نسل آینده خواهد بود.

ضمن گرامیداشت یاد و خاطره قائد مجاهد و شهید امت، حضرت آیت‌الله‌العظمی امام خامنه‌ای (رضوان‌الله تعالی علیه)، در این هفته پربرکت، از تلاش‌های صادقانه و خالصانه مدیران دلسوز، معلمان فرهیخته، مربیان و معاونان پرورشی، اولیای گرامی، روحانیان، ائمه جماعات و تمامی خادمان عرصه قرآن، عترت و نماز در سراسر کشور تشکر و قدردانی می‌نمایم.

انتظار می‌رود مدیران محترم واحدهای آموزشی و پرورشی، فرهنگیان عزیز و تشکل‌ها و گروه‌های دانش‌آموزی با همت مضاعف و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی و فناوری‌های نوین، با شناسایی استعدادها، محوریت بخشیدن به دانش‌آموزان و سپردن مسئولیت‌های اجرایی و مدیریتی به آنان، زمینه حضور فعال و پرنشاط دانش‌آموزان را در محافل قرآنی، اقامه نمازهای جماعت، پیش‌اجلاس‌های نماز دانش‌آموزی، هیئت‌های دانش‌آموزی و حفظ قرآن کریم در جهت پیوند عمیق با سیره عملی و اخلاقی اهل‌بیت (علیهم‌السلام) فراهم آورند.

توفیق روزافزون همگان را در مسیر اعتلای فرهنگ قرآنی، ترویج معارف اهل‌بیت (علیهم‌السلام)، توسعه و تعمیق فرهنگ اقامه نماز و خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، در پرتو عنایات حضرت ولی‌عصر (عجل‌الله تعالی فرجه‌الشریف) و در سایه رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله‌العالی)، از درگاه خداوند متعال خواستارم.