فرمانده انتظامی صومعه‌سرا از کشف ۳ هزار و ۳۲۰عدد انواع قرص مخدر و روان‌گردان و دستگیری یک متهم و پلمپ یک واحد صنفی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، سرهنگ سجاد سلمانی افزود: در پی دریافت گزارش‌هایی مبنی بر فروش و توزیع قرص‌های مخدر و روان‌گردان در یک واحد صنفی، بررسی موضوع در دستور کار مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر قرار گرفت.

وی اظهارداشت: مأموران پس از شناسایی متهم و محل فعالیت وی و با هماهنگی قضایی، در عملیاتی ضربتی او را دستگیر و در بازرسی از واحد صنفی، ۳هزار و ۳۲۰ عدد انواع قرص مخدر و روان‌گردان کشف کردند.

فرمانده انتظامی صومعه‌سرا با اشاره به پلمب واحد صنفی متخلف، خاطرنشان کرد: متهم ۴۵ ساله پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شد.