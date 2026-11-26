هم‌زمان با برگزاری رویداد سراسری «میدان‌یار» در نقاط مختلف کشور، بسیجیان و جان‌فدایان شهرستان مهاباد نیز در اجماعی شبانه، پیامی از وحدت و اقتدار را به تصویر کشیدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، این اجتماع که با هدف تأکید بر روحیه ایثار و آمادگی برای دفاع از ارزش‌های کشور برگزار شد، صحنه‌ای از همدلی و مشارکت مردمی بود. در این رویداد، میدان‌یاران و جان‌فدایان مهاباد با حضوری پرشور، نشان دادند که بسیج همواره برخاسته از دل مردم و در مسیر خدمت به آنان استوار است.

در این مراسم، حضور گسترده مردم در میدان، نمادی از ایستادگی بر آرمان‌های ایران و آمادگی برای عبور از تمامی چالش‌ها و دشواری‌ها بود. این دویست و هفتادمین اجتماع شبانه، بار دیگر ثابت کرد که همبستگی ملی و وفاداری به میهن، سرمایه‌ای است که هرگز از دست نخواهد رفت.