سومین گردهمایی ائمه جمعه استان لرستان در خرم‌آباد، با تأکید بر تقویت ارتباط دستگاه قضا با مردم، وحدت ملی، حمایت از رهبری و خدمت‌رسانی جهادی به جامعه برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، آیت‌الله نیازی، نماینده مردم لرستان در مجلس خبرگان رهبری، در این گردهمایی با تأکید بر اینکه حمایتگر اصلی خدمتگزاران خداوند است، از مسئولان قضایی خواست با تلاش مستمر و جهادی، زمینه خدمت بیشتر و افزایش اعتماد و همراهی مردم با نظام را فراهم کنند.

حجت‌الاسلام والمسلمین شاهرخی، نماینده ولی‌فقیه در لرستان نیز با اشاره به رسالت هدایتگری روحانیت در جامعه، نقش ائمه جمعه و جماعات را در دعوت مردم به مسیر صحیح با زبان و عمل مهم دانست و با تأکید بر ضرورت همراهی و هم‌افزایی ظرفیت‌های مردمی و نهادهای خدمتگزار، خدمات جهادی دستگاه قضایی در استان را فرصتی برای تقویت اعتماد عمومی، گره‌گشایی از مشکلات مردم و تحکیم ارتباط مردم با نظام عنوان کرد.»

عمران علی محمدی رئیس‌کل دادگستری لرستان هم با اشاره به ظرفیت‌های دستگاه قضا برای صیانت از حقوق عامه، رسیدگی به مطالبات مردم، ارتقای کیفیت آرا و تکریم ارباب رجوع را از اولویت‌های این مجموعه عنوان کرد.

حجت‌الاسلام سپهوند، امام جمعه کوهدشت نیز با تأکید بر ضرورت تقویت تعامل ائمه جمعه و دستگاه قضایی، ائمه جمعه را ظرفیت و همراهی مؤثر برای تحقق برنامه‌های دستگاه قضا دانست.