آب زاینده‌رود که بامداد سه‌شنبه برای تأمین آب کشت پاییزه کشاورزان اصفهان رهاسازی شده بود، پس از سه روز حرکت در بستر رودخانه و طی مسافتی حدود ۳۰۰ کیلومتر، به سد رودشتین در شرق اصفهان رسید و قرار است از روز جمعه در مزارع توزیع شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ با رسیدن جریان آب به سد رودشتین، آب از این نقطه از طریق کانال‌های انتقال وارد شبکه‌های آبیاری می‌شود تا به اراضی کشاورزی مناطق مختلف شرق اصفهان برسد.

کاظم محمدی، نماینده کشاورزان شرق اصفهان، با اشاره به توافق کشاورزان شرق و غرب استان برای توزیع آب گفت: با برگزاری جلسات و گفت‌و‌گو‌های مشترک با نمایندگان کشاورزان و تشکل‌های آب‌بران شرق و غرب اصفهان توافق شده است آب اختصاص‌یافته، متناسب با حقابه کشاورزان هر منطقه و به‌صورت عادلانه توزیع شود.

وی با اشاره به ضرورت رعایت عدالت در توزیع آب افزود: آب پس از سه روز به انتهای مسیر رسیده و از روز چهارم امکان توزیع آن در مزارع فراهم می‌شود. برای اینکه همه کشاورزان از سهم خود بهره‌مند شوند، باید ابتدا آب به پایین‌دست برسد و سپس توزیع در شبکه‌های آبیاری آغاز شود؛ به این ترتیب، کشاورزان مناطق پایین‌دست نیز فرصت بهره‌مندی از آب را خواهند داشت.

گزارشی از مهدی ستوده خبرنگار صداوسیما

در همین زمینه، حامد یزدیان، نماینده مردم اصفهان، ورزنه، کوهپایه، جرقویه و هرند در مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر استفاده بهینه از آب اختصاص‌یافته، بر اولویت کشت محصولات اساسی تأکید کرد.

وی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور، تحریم‌ها و نیاز به تأمین محصولات اساسی گفت: با توجه به شرایط فعلی، اولویت کشاورزان باید کشت محصولاتی مانند گندم، جو و کلزا باشد تا بخشی از نیاز کشور به این محصولات از طریق تولید داخلی تأمین شود.

برای کشت پاییزه امسال، در مجموع ۷۰ میلیون مترمکعب آب برای کشاورزان شرق و غرب اصفهان در نظر گرفته شده است. این میزان آب با توافق نمایندگان تشکل‌های کشاورزی و شورای آب‌بران دو منطقه تخصیص یافته تا تناسب سهم حقابه‌داران در رهاسازی‌های بعدی نیز حفظ شود.

با آب اختصاص‌یافته، فعلاً امکان کشت حدود ۳۰ درصد از اراضی کشاورزی فراهم شده است و کشاورزان امیدوارند با توجه به پیش‌بینی بارندگی در روز‌های آینده، بتوانند سطح بیشتری از زمین‌های خود را زیر کشت ببرند.