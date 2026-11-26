به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ دادستان عمومی و انقلاب اصفهان با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در مجموعه‌های انتظامی، هوشمندسازی کلانتری‌ها، تقویت اقدامات پیشگیرانه، مقابله با جرایم فضای مجازی و صیانت از حقوق شهروندان را از اولویت‌های ارتقای امنیت عمومی دانست.

مصطفی مظاهری در نشست با فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان و رؤسای کلانتری‌ها، بر ضرورت افزایش همکاری میان دستگاه قضایی و نیروی انتظامی برای ارتقای امنیت شهروندان تأکید کرد.

وی هوشمندسازی کلانتری‌ها و به‌روزرسانی تجهیزات تخصصی را از الزامات بهبود خدمات انتظامی دانست و گفت: استفاده از فناوری‌های نوین می‌تواند سرعت، دقت و کیفیت رسیدگی به پرونده‌ها را افزایش دهد.

دادستان اصفهان همچنین شناسایی آسیب‌های اجتماعی، بررسی زمینه‌های وقوع جرم و مقابله با جرایم فضای مجازی را از محور‌های مهم پیشگیری برشمرد.

مظاهری بر رعایت حقوق مراجعان، حفظ کرامت انسانی، پاسخگویی مناسب و تسریع در رسیدگی به درخواست‌های مردمی تأکید کرد.

تکریم مراجعان و صیانت از حقوق شهروندان

مظاهری تکریم ارباب رجوع و رعایت حقوق مراجعان را از مسئولیت‌های مهم مجموعه‌های قضایی و انتظامی برشمرد و اظهار کرد: حفظ کرامت انسانی، پاسخگویی مناسب به درخواست‌های مردم و تسریع در روند رسیدگی به مطالبات شهروندان باید در اولویت فعالیت این مجموعه‌ها قرار گیرد.

وی ابراز امیدواری کرد با افزایش همکاری‌های میدانی، هماهنگی بیشتر میان ضابطان قضایی و دستگاه قضایی و اجرای مستمر برنامه‌های پیشگیرانه، امنیت پایدار در استان ارتقا یابد و رضایت عمومی افزایش پیدا کند.