\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u062e\u0631\u0627\u0633\u0627\u0646 \u062c\u0646\u0648\u0628\u06cc\u060c \u0647\u0645 \u0627\u06a9\u0646\u0648\u0646 \u0634\u0647\u0631\u06a9 \u0635\u0646\u0639\u062a\u06cc \u0628\u0634\u0631\u0648\u06cc\u0647\u00a0\u0628\u0631\u0627\u06cc \u0628\u06cc\u0634 \u0627\u0632 \u06f2\u06f0\u06f0 \u0646\u0641\u0631 \u0634\u063a\u0644 \u0627\u06cc\u062c\u0627\u062f \u06a9\u0631\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n \n