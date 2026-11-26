صداوسیمای استان کرمانشاه در بیست‌ویکمین جشنواره شهید رجایی به‌عنوان دستگاه منتخب و برتر استان معرفی شد و در مراسمی از دکتر الوندی، مدیرکل صداوسیمای این مرکز تجلیل شد‌.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، جشنواره شهید رجایی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین رویدادهای نظام اداری کشور، با هدف ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی، ارتقای بهره‌وری و شناسایی مجموعه‌های موفق برگزار می‌شود.

قرار گرفتن صداوسیمای کرمانشاه در جمع دستگاه‌های برتر، نشان‌دهنده برنامه‌ریزی هدفمند، انسجام مدیریتی و تلاش و همدلی کارکنان این مجموعه در پیشبرد مأموریت‌های سازمانی، ارتقای کیفیت خدمات و خدمت‌رسانی به مردم استان است؛ افتخاری ارزشمند که زمینه‌ساز تداوم مسیر توسعه و ارتقای عملکرد سازمانی در حوزه اطلاع‌رسانی و برنامه‌سازی خواهد بود.

این مراسم روز سه‌شنبه سوم آذرماه ۱۴۰۵ با حضور نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه، نماینده استان در مجلس خبرگان رهبری، استاندار، معاونان استاندار، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و جمعی از مدیران و مسئولان دستگاه‌های اجرایی در محل استانداری کرمانشاه برگزار شد.