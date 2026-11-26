سرپرست مرکز احیای واحدهای راکد و نیمه‌فعال معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری،تأمین منابع مالی و تسهیل امور اداری را از راهکارهای بازگشت واحدهای صنعتی راکد به چرخه تولید و ارتقای فعالیت واحدهای نیمه‌فعال عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ سید اسماعیل رزمجو سرپرست مرکز احیای واحدهای راکد و نیمه‌فعال معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری در بازدید از شهرک صنعتی ایلام، با تأکید بر ضرورت شناسایی ظرفیت‌های مغفول تولیدی گفت: احیای واحد‌های راکد و ارتقای فعالیت واحد‌های نیمه‌فعال می‌تواند به تقویت تولید، ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی استان کمک کند.

وی با اشاره به بررسی میدانی وضعیت واحد‌های صنعتی افزود: در این بازدید، شرایط فعالیت واحد‌های مستقر در شهرک صنعتی، نیاز‌های زیرساختی و مشکلات موجود بررسی شد تا موانع تداوم تولید و بازگشت واحد‌های متوقف‌شده به چرخه فعالیت شناسایی شود.

رزمجو گفت: در گفت‌و‌گو با کارآفرینان و صاحبان صنایع، دیدگاه‌ها و مطالبات آنان مطرح شد و تلاش می‌کنیم با شناخت دقیق مشکلات، راهکار‌های عملیاتی برای رفع موانع تولید و افزایش ظرفیت فعالیت واحد‌ها تدوین کنیم.

سرپرست مرکز احیای واحد‌های راکد و نیمه‌فعال معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری، حمایت از طرح‌های پیشنهادی و تسهیل سرمایه‌گذاری را از دیگر محور‌های این برنامه برشمرد و افزود: استفاده از ظرفیت‌های حمایتی، پیگیری تأمین منابع مالی و تسهیل فرآیند‌های اداری می‌تواند زمینه بازگشت واحد‌های راکد به تولید و ارتقای توان واحد‌های نیمه‌فعال را فراهم کند.