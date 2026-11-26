در نشست مدیرکل پست استان البرز با مدیرکل صداوسیمای مرکز البرز، بر بهره‌گیری از ظرفیت‌های رسانه‌ای برای معرفی خدمات دستگاه‌های اجرایی، اطلاع‌رسانی عمومی و افزایش آگاهی مردم از خدمات نوین پستی تأکید شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز البرز ، در این نشست مدیرکل پست استان با تشریح اقدامات، برنامه‌ها و عملکرد این مجموعه در حوزه خدمات‌رسانی، توسعه زیرساخت‌های هوشمند و به‌روزرسانی فرایندهای پستی را از رویکردهای اصلی این دستگاه عنوان کرد.

وی با اشاره به تحول خدمات پستی در بستر فناوری‌های نوین افزود: شبکه پست با حرکت به سمت هوشمندسازی فرایندها و توسعه خدمات جدید، تلاش می‌کند پاسخ‌گویی به نیازهای مردم را بهبود بخشد و خدماتی سریع‌تر، دقیق‌تر و متناسب با شرایط روز ارائه کند.

در ادامه این نشست، مدیرکل صداوسیمای مرکز البرز نیز با قدردانی از اقدامات مجموعه پست استان در ارائه خدمات به مردم، بر نقش رسانه در معرفی فعالیت‌ها و عملکرد دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد.

وی گفت: صداوسیما خود را موظف می‌داند خدمات، اقدامات و فعالیت‌های مجموعه‌های خدمت‌رسان در نظام جمهوری اسلامی را به شکل شایسته به مردم اطلاع‌رسانی و منعکس کند؛ چراکه آگاهی مردم از خدمات دستگاه‌ها، زمینه استفاده بهتر از امکانات موجود را فراهم می‌کند.

کریمی زارچی با اشاره به ظرفیت‌های متنوع رسانه استانی افزود: صداوسیمای البرز در بخش‌های خبر، برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی، استفاده از ظرفیت زیرنویس و تولید برنامه‌های گفت‌وگومحور، آمادگی دارد خدمات و اقدامات پست استان را به مخاطبان معرفی و اطلاع‌رسانی کند.

وی بهره‌گیری از قالب‌های متنوع رسانه‌ای را فرصتی برای ارتباط مؤثرتر دستگاه‌های اجرایی با مردم دانست و افزود: اطلاع‌رسانی هدفمند و متناسب با نیاز مخاطبان می‌تواند ضمن معرفی خدمات جدید، به افزایش آگاهی عمومی و تسهیل دسترسی مردم به خدمات دستگاه‌ها کمک کند.

در این نشست، همچنین بر تقویت تعامل و همکاری میان اداره کل پست استان البرز و صداوسیمای مرکز البرز، استفاده از ظرفیت‌های رسانه‌ای برای انعکاس خدمات عمومی و افزایش اطلاع‌رسانی درباره قابلیت‌ها و خدمات نوین پستی تأکید شد.