همزمان با سالروز تشکیل بسیج مستضعفان، آیین غبارروبی، عطرافشانی و گلباران مزار شهدای والامقام در ۱۳ گلزار شهدای شهر‌ها و روستا‌های شهرستان برخوار ودیگر شهرستان‌های استان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران برخوار گفت: در این آیین‌های معنوی، اقشار مختلف مردم، به همراه مسئولان، خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران و بسیجیان با حضور در گلزار‌های شهدا، ضمن قرائت فاتحه و ادای احترام به مقام شامخ شهیدان، بار دیگر با آرمان‌های والای انقلاب اسلامی و راه پرافتخار شهدا تجدید میثاق کردند.

ابوالقاسم محسنی افزود: در این آیین‌ها با غبارروبی و عطرافشانی مزار شهدا، یاد و خاطره ایثارگری‌ها و جان‌فشانی‌های شهدای هشت سال دفاع مقدس و شهدای انقلاب اسلامی را گرامی داشتند.

وی افزود: این مراسم در ۱۳ گلزار شهدای شهرستان برخوار و با هدف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، زنده نگه‌داشتن یاد شهدا و پاسداشت ارزش‌های بسیج برگزار شد.