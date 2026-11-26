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مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور از تکمیل ریلگذاری مسیر ۴۸۰ کیلومتری چابهار ـ زاهدان و ثبت پیشرفت فیزیکی ۹۶ درصدی این پروژه خبر داد؛ طرحی راهبردی که با تداوم روند فعلی، احتمال بهرهبرداری از آن پیش از پایان دیماه و همزمان با دهه فجر وجود دارد.
به گزارش خبرنگار تحریریه اقتصاد زیربنایی خبرگزاری صداوسیما ، هوشنگ بازوند مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور از پایان عملیات ریلگذاری مسیر ۴۸۰ کیلومتری راهآهن چابهار ـ زاهدان خبر داد و گفت: این طرح اکنون به پیشرفت فیزیکی ۹۶ درصدی رسیده است.
بازوند در حاشیه یازدهمین جلسه پایش هفتگی راهآهن چابهار ـ زاهدان گفت: عملیات ریلگذاری این مسیر حدود ۴۰ روز پیش به پایان رسیده و با توجه به روند اجرای کار، احتمال آمادهسازی طرح پیش از پایان دیماه وجود دارد.
وی با بیان اینکه ریلگذاری این مسیر از آبان ۱۴۰۳ در محدوده خاش آغاز شد، گفت: تکمیل ریلگذاری ۴۸۰ کیلومتر در این مدت، رکوردی کمنظیر در صنعت ریلی کشور و دولت چهاردهم محسوب میشود.
مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور تصریح کرد: بر اساس برنامه ابلاغی وزیر راه و شهرسازی، این طرح باید تا پایان دیماه تکمیل شود و روند فعلی، احتمال بهرهبرداری زودتر از موعد را تقویت کرده است.
رئیس قرارگاه سازندگی خاتمالانبیاء نیز با اشاره به پیشرفت مطلوب عملیات اجرایی راهآهن چابهار ـ زاهدان گفت: در برخی بخشها، میزان پیشرفت از برنامه زمانبندی تا ۲۰ درصد فراتر رفته است.
سردار عبدالرضا عابد افزود: در بیشتر بخشهای مسیر، عملیات اجرایی مطابق برنامه و حتی جلوتر از تعهدات پیشبینیشده در حال انجام است.
وی با اشاره به پیشی گرفتن پیشرفت برخی بخشها از برنامه زمانبندی به میزان ۱۰ تا ۱۵ درصد و در مواردی تا ۲۰ درصد، این روند را امیدوارکننده ارزیابی کرد.