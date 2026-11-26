بازوند در حاشیه یازدهمین جلسه پایش هفتگی راه‌آهن چابهار ـ زاهدان گفت: عملیات ریل‌گذاری این مسیر حدود ۴۰ روز پیش به پایان رسیده و با توجه به روند اجرای کار، احتمال آماده‌سازی طرح پیش از پایان دی‌ماه وجود دارد.

وی با بیان اینکه ریل‌گذاری این مسیر از آبان ۱۴۰۳ در محدوده خاش آغاز شد، گفت: تکمیل ریل‌گذاری ۴۸۰ کیلومتر در این مدت، رکوردی کم‌نظیر در صنعت ریلی کشور و دولت چهاردهم محسوب می‌شود.

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور تصریح کرد: بر اساس برنامه ابلاغی وزیر راه و شهرسازی، این طرح باید تا پایان دی‌ماه تکمیل شود و روند فعلی، احتمال بهره‌برداری زودتر از موعد را تقویت کرده است.

رئیس قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء نیز با اشاره به پیشرفت مطلوب عملیات اجرایی راه‌آهن چابهار ـ زاهدان گفت: در برخی بخش‌ها، میزان پیشرفت از برنامه زمان‌بندی تا ۲۰ درصد فراتر رفته است.

سردار عبدالرضا عابد افزود: در بیشتر بخش‌های مسیر، عملیات اجرایی مطابق برنامه و حتی جلوتر از تعهدات پیش‌بینی‌شده در حال انجام است.

وی با اشاره به پیشی گرفتن پیشرفت برخی بخش‌ها از برنامه زمان‌بندی به میزان ۱۰ تا ۱۵ درصد و در مواردی تا ۲۰ درصد، این روند را امیدوارکننده ارزیابی کرد.