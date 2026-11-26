تیم فوتسال گیتی‌پسند اصفهان در ادامه رقابت‌های لیگ برتر و در هفته سیزدهم این مسابقات، برابر بازرگانی دائم‌پناه مشهد به میدان رفت و با ارائه نمایشی هجومی، حریف خود را با نتیجه ۷ بر ۲ شکست داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ شاگردان کادر فنی گیتی‌پسند در این مسابقه با نمایش هجومی و گلزنی هفت‌باره، برتری خود را مقابل نماینده مشهد به نمایش گذاشتند و اجازه ندادند حریف امتیازی از این دیدار به دست آورد.

سرمربی تیم دائم پناه مشهد گفت: بازیکنان ما در این مسابقه تمرکز نداشتند.

محسن حسن زاده افزود: تیم ما از نظر جسمی هم شرایط مطلوبی نداشت.

سرمربی گیتی پسند هم گفت: در دو نیمه با برنامه بازی کردیم.

محمد کشاورز افزود: هنوز درگیر نقل و انتقال نشدیم و در این بازی هم تعدادی از بازیکنان امید را بازی دادیم.

نماینده اصفهان با این پیروزی، سه امتیاز ارزشمند دیگر به اندوخته خود اضافه کرد و هفته سیزدهم رقابت‌ها را با بردی پرگل پشت سر گذاشت.

گیتی‌پسند که پیش از این مسابقه با ۲۰ امتیاز در جدول رقابت‌ها حضور داشت، برای بهبود جایگاه خود و نزدیک شدن به تیم‌های بالای جدول به سه امتیاز این دیدار نیاز داشت.