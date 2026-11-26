

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، هفته پایانی نخستین دوره لیگ حرفه‌ای پاراتیراندازی بزرگداشت مقام شهدا و جانبازان دفاع مقدس ۱۲ روزه، روز‌های پنجم و ششم آذرماه در سالن تیراندازی فدراسیون در ماده‌های تپانچه و تفنگ برگزار می‌شود.

ورزشکاران در پنج ماده شامل P۱، P۲، R۱، R۲، R۴ با یکدیگر به رقابت می‌پردازند و این مسابقات با توجه به سطح ورزشکاران حاضر و اهمیت ثبت رکورد‌های معتبر، از جایگاه ویژه‌ای در ارزیابی عملکرد فنی ورزشکاران برخوردار است.

یکی از مهم‌ترین اهداف این دوره از لیگ، فراهم کردن فرصت رقابت جدی و ثبت رکورد برای ورزشکاران در مسیر حضور در تیم‌های ملی است. با توجه به اینکه تیم ملی پاراتیراندازی مسابقات کسب سهمیه پارالمپیک ۲۰۲۸ در پیش دارد، نتایج و رکورد‌های ثبت‌شده در لیگ می‌تواند نقش مهمی در ارزیابی وضعیت فنی ورزشکاران، ارتقای جایگاه آنها در رنکینگ و دعوت آنها به اردو‌های تیم‌های ملی داشته باشد.