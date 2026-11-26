رزمایش مردمی «جان‌فدایان ایران» با مشارکت ۱۰ هزار نفر از اقشار مختلف مردم در شهرستان نظرآباد برگزار شد؛ برنامه‌ای که با حضور جوانان، بانوان، خانواده‌ها و بسیجیان، بر ظرفیت مشارکت مردمی و همبستگی اجتماعی در این شهرستان تأکید داشت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز البرز ، سرهنگ احمد خدابنده، فرمانده سپاه شهرستان نظرآباد، با اشاره به گستردگی حضور مردم در این رزمایش، اظهار کرد: مشارکت اقشار مختلف در این برنامه، نشان‌دهنده آمادگی مردم برای حضور در عرصه‌های اجتماعی و ملی و برخورداری شهرستان از ظرفیت بالای مردمی است.

وی با بیان اینکه حضور مردم یکی از مؤلفه‌های مهم تقویت انسجام اجتماعی است، افزود: این رزمایش با هدف نمایش ظرفیت‌های مردمی، تقویت همبستگی و ایجاد هماهنگی میان گروه‌های مختلف جامعه برگزار شد.

فرمانده سپاه نظرآباد، حضور جوانان، بانوان و خانواده‌ها در کنار بسیجیان را بیانگر مشارکت فراگیر مردم دانست و گفت: همراهی اقشار مختلف، نقش مهمی در تقویت وحدت، همدلی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی دارد.

خدابنده همچنین پشتوانه مردمی را از ظرفیت‌های مهم کشور برشمرد و خاطرنشان کرد: مشارکت آگاهانه مردم در برنامه‌های اجتماعی و ملی، زمینه‌ساز تقویت وحدت و انسجام در جامعه است.

وی در پایان از مردم و عوامل برگزارکننده رزمایش قدردانی کرد و حضور ۱۰ هزار نفری در این برنامه را جلوه‌ای از همراهی و مشارکت مردم شهرستان نظرآباد دانست.