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با اجرای طرح «بسیج همگام با کشاورز»، گروه جهادی شهید حبیبی با حضور در مزارع کشاورزی روستاها، بر مراحل تولید نظارت کرده و آموزشهای لازم را ارائه میدهد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مجلس بزرگداشت و ترحیم دو تن از مراجع عالیقدر و بزرگان جهان اسلام، حضرت آیتالله العظمی سید موسی شبیری زنجانی و حضرت آیتالله العظمی شیخ حسین وحید خراسانی (رضوانالله تعالی علیهما)، با حضور اساتید، طلاب و شخصیتهای برجسته در حوزه علمیه امام صادق (ع) تفرش برگزار شد.
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به مناسبت هفته بسیج، بخش تصویربرداری و یونیت دندانپزشکی درمانگاه بقیةالله شهر شازند با اعتبار ۱۵ میلیارد تومان به بهرهبرداری رسید و کلنگ احداث بخش جراحیهای محدود و توسعه این درمانگاه نیز به زمین زده شد.
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به مناسبت هفته بسیج ۱۰۰ اصله نهال به نیت آقای شهید ایران در محدوده روستای دستجرد در بخش زاویه شهرستان زرندیه غرس شد.
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به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج، گروه جهادی شهید حبیبی در راستای اجرای طرح «بسیج همگام با کشاورز» با حضور در مزارع کشاورزی روستاها، بر مراحل تولید نظارت کرده و آموزشهای لازم را به کشاورزان ارائه میدهد.
حمایت از تولید کشاورزی، ارتقای دانش فنی بهرهبرداران و تقویت روحیه جهادی در خدمترسانی به مناطق روستایی از اهداف برگزاری این طرح است.
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