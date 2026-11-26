به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مجلس بزرگداشت و ترحیم دو تن از مراجع عالی‌قدر و بزرگان جهان اسلام، حضرت آیت‌الله العظمی سید موسی شبیری زنجانی و حضرت آیت‌الله العظمی شیخ حسین وحید خراسانی (رضوان‌الله تعالی علیهما)، با حضور اساتید، طلاب و شخصیت‌های برجسته در حوزه علمیه امام صادق (ع) تفرش برگزار شد.

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به مناسبت هفته بسیج، بخش تصویربرداری و یونیت دندانپزشکی درمانگاه بقیة‌الله شهر شازند با اعتبار ۱۵ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسید و کلنگ احداث بخش جراحی‌های محدود و توسعه این درمانگاه نیز به زمین زده شد.

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به مناسبت هفته بسیج ۱۰۰ اصله نهال به نیت آقای شهید ایران در محدوده روستای دستجرد در بخش زاویه شهرستان زرندیه غرس شد.

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به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج، گروه جهادی شهید حبیبی در راستای اجرای طرح «بسیج همگام با کشاورز» با حضور در مزارع کشاورزی روستاها، بر مراحل تولید نظارت کرده و آموزش‌های لازم را به کشاورزان ارائه می‌دهد.

حمایت از تولید کشاورزی، ارتقای دانش فنی بهره‌برداران و تقویت روحیه جهادی در خدمت‌رسانی به مناطق روستایی از اهداف برگزاری این طرح است.

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