با هدف تجلیل از کشاورزان، معرفی ظرفیت‌های تولیدی منطقه و ایجاد بازاریابی بهتر دومین جشنواره زعفران شهردوزین برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ فرماندار شهرستان مینودشت بر ضرورت حمایت از کشاورزان و تسهیل فرآیند عرضه و بازاریابی محصولات کشاورزی منطقه تأکید کرد.

علیرضا مصطفی لو گفت: زعفران شهردوزین ظرفیت بالایی برای رقابت در بازارهای داخلی و صادراتی دارد.

کشاورزان منطقه همچنان خواستار حمایت‌های بیشتر در زمینه تجهیزات فرآوری، تسهیل وام‌های کشاورزی هستند تا بتوانند کیفیت و کمیت تولید خود را افزایش دهند.

در این مراسم از کشاورزان پیشرو و برتر منطقه تقدیر شد.