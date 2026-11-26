رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: مردم صاحبان انقلاب هستند، برای حل مسائل کشور به توان آنان تکیه کنیم.

مردم صاحبان انقلاب هستند، باید به توان آنها تکیه کنیم

مردم صاحبان انقلاب هستند، باید به توان آنها تکیه کنیم

خبرگزاری صدا و سیما،آیت الله املی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: مردم صاحبان انقلاب هستند برای حل مسائل کشور به توان آنان تکیه کنیم. به گزارش،آیت الله املی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: مردم صاحبان انقلاب هستند برای حل مسائل کشور به توان آنان تکیه کنیم.

در تفکر بسیجی، خودباوری برخاسته از نگاه توحیدی است. انسان با یاد خدا قدر خویش و مسئولیت خود را می‌شناسد و در هر عرصه‌ای که حضور دارد، وظیفه‌اش را با تقرب به ساحت حق متعال و با روحیه‌ای جهادی به انجام می‌رساند.

‏امام خمینی (ره) با تأسیس بسیج به مردمی میدان داد که صاحبان این انقلاب و پشتوانهٔ نظام‌اند. تداوم این نگرش توسط رهبر شهید در حضور هوشمندانه و به‌موقع مردم در خیابان جلوه‌گر شد. وظیفهٔ مسئولان است قدر این مردم شریف را بدانند و در حل مسائل کشور با استمداد از توان بی‌پایان آنان، از هیچ کوششی دریغ ننمایند.