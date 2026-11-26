آیت الله املی لاریجانی:
مردم صاحبان انقلاب هستند، باید به توان آنها تکیه کنیم
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: مردم صاحبان انقلاب هستند، برای حل مسائل کشور به توان آنان تکیه کنیم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
،آیت الله املی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: مردم صاحبان انقلاب هستند برای حل مسائل کشور به توان آنان تکیه کنیم.
در تفکر بسیجی، خودباوری برخاسته از نگاه توحیدی است. انسان با یاد خدا قدر خویش و مسئولیت خود را میشناسد و در هر عرصهای که حضور دارد، وظیفهاش را با تقرب به ساحت حق متعال و با روحیهای جهادی به انجام میرساند.
امام خمینی (ره) با تأسیس بسیج به مردمی میدان داد که صاحبان این انقلاب و پشتوانهٔ نظاماند. تداوم این نگرش توسط رهبر شهید در حضور هوشمندانه و بهموقع مردم در خیابان جلوهگر شد. وظیفهٔ مسئولان است قدر این مردم شریف را بدانند و در حل مسائل کشور با استمداد از توان بیپایان آنان، از هیچ کوششی دریغ ننمایند.