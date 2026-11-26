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برگزیدگان نخستین دوره مسابقات شبیه سازی داوری در حقوق داخلی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان معرفی شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان گفت: دانشجویان رشته حقوق از ۸ دانشگاه کشور در این دوره حضور داشتند.
پیام نجفی افزود: نزدیک شدن دیدگاههای نظری و میدانی در حوزه حقوق و قضا مهمترین انگیزه برای برگزاری این دوره است.
معاون داوری و میانجیگری مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضائیه هم گفت: ارتقا سطح دانش دانشجویان مهمترین هدف این رویداد حقوقی است.
محسن مقدس افزود: دانشجویان باید علاوه بر علم آموزی تجارب میدانی را هم تجربه کنند تا در اینده کاری موثرتر باشند.