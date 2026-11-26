به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، وزیر امور خارجه، عصر امروز در نشست رئیس‌جمهور با دست‌اندرکاران و فعالان حوزه زیارت خراسان رضوی، با اشاره به اهمیت اقتصادی حوزه زیارت گفت: سالانه بین ۳ تا ۴ میلیون زائر خارجی به مشهد سفر می‌کنند و برآورد‌ها نشان می‌دهد که نزدیک به ۴ میلیارد دلار از محل سفر این زائران وارد کشور می‌شود که بخش عمده آن به استان خراسان رضوی اختصاص دارد.

عراقچی با تأکید بر پتانسیل‌های موجود افزود: با ایجاد چند ابتکار عملیاتی و تسهیلگری‌های برنامه‌ریزی شده، ظرفیت رسیدن به رقم ۱۰ میلیون زائر خارجی در مشهد کاملاً وجود دارد.

وی همچنین با اشاره به پیوند میان زیارت و گردشگری داخلی تصریح کرد: بخشی از این زائران در سفر‌های دوم و سوم خود به مقاصد گردشگری دیگری از جمله اصفهان و شمال کشور نیز سفر می‌کنند. از این رو، توسعه زیارت در مشهد در واقع به تقویت زنجیره گردشگری کل کشور کمک می‌کند و هر میزان که بتوانیم شمار زائران این شهر را افزایش دهیم، علاوه بر ارزآوری، به رونق گردشگری در سایر نقاط ایران نیز منجر خواهد شد.

موضوع کارت زائر یا گردشگر به نتیجه رسیده است

وزیر امور خارجه گفت:با تسهیل شرایط و مقداری انعطاف در روندها، می‌توان روی گردشگران و زائران کشور‌های اندونزی، مالزی، شرق آسیا و ترکیه نیز حساب کرد. همچنین ظرفیت تاجیکستان و برخی کشور‌های دیگر برای سفر به مشهد قابل توجه است.

عراقچی افزود:در همین روز‌های اخیر، موضوع کارت زائر یا گردشگر به نتیجه رسیده است تا گردشگران خارجی بتوانند در بدو ورود به کشور، در مرز‌ها ارز خود را با نرخ تقریباً آزاد تبدیل کرده و در قالب یک کارت دریافت کنند.

وی گفت:همچنین پیش‌بینی شده است گردشگران هنگام خروج از کشور بتوانند مانده اعتبار کارت خود را مجدداً به دلار و با همان نرخ تبدیل اولیه دریافت کنند.