فرمانده سپاه الغدیر استان یزد با تأکید بر نقش بسیج در عرصه‌های مختلف کشور گفت: دشمن پس از ناکامی در جنگ نظامی و امنیتی، راهبرد جنگ ترکیبی و کاهش تاب‌آوری مردم را دنبال می‌کند، اما وحدت و حضور مردم، نقشه‌های دشمن را ناکام خواهد گذاشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمامرکز یزد، سردار غلامی، فرمانده سپاه الغدیر استان یزد، در اجتماع بزرگ نمایش اقتدار بسیجیان و جانفدایان با تبریک هفته بسیج و قدردانی از حضور بسیجیان و مسئولان اظهار کرد: بزرگی بسیج در این است که بسیجی بودن، پایانی برای خدمت نیست، بلکه آغاز یک مسیر زندگی است. بسیج نور و هدایت است و بسیجیان آموخته‌اند که شهرت واقعی در گمنامی و خدمت بی‌ادعاست.

وی با اشاره به فرمان تاریخی امام خمینی (ره) در پنجم آذرماه سال ۱۳۵۸ برای تشکیل بسیج مستضعفین افزود: تشکیل بسیج به فرمان امام راحل، حرکتی بزرگ و سرنوشت‌ساز بود که امروز به الگویی برای آزادگان و نیرو‌های مقاومت در سراسر جهان تبدیل شده است.

فرمانده سپاه الغدیر استان یزد با بیان اینکه بسیج در عرصه‌های مختلف حضور فعال دارد، تصریح کرد: بسیج در حوزه‌های نظامی، دفاعی، امنیتی، اقتصادی و فرهنگی نقش‌آفرینی می‌کند و حضور آن همواره در صحنه‌های مختلف کشور مشهود بوده است.

سردار غلامی با اشاره به راهبرد‌های دشمن در شرایط کنونی گفت: دشمن امروز به این نتیجه رسیده که در عرصه نظامی و امنیتی نمی‌تواند در برابر مردم ایران به موفقیت دست پیدا کند؛ از همین رو به جنگ ترکیبی روی آورده است که یکی از مهم‌ترین ابعاد آن، ایجاد اختلاف و دوقطبی‌سازی میان مردم، مسئولان و قوای مختلف کشور است.

وی کاهش تاب‌آوری مردم و فرسوده کردن جامعه و نیرو‌های مسلح را از دیگر اهداف دشمن دانست و خاطرنشان کرد: دشمن به دنبال آن است که با طولانی کردن شرایط تقابل و افزایش فشارها، اراده مردم را تضعیف کند، اما این محاسبات نیز با وحدت و همدلی مردم و مسئولان ناکام خواهد ماند.

فرمانده سپاه الغدیر استان یزد با اشاره به حضور مردم در صحنه‌های مختلف و حمایت از انقلاب اسلامی اظهار کرد: مردم ایران در دو جنگ بزرگ، از جمله جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، با حضور و ایستادگی خود نشان دادند که در دفاع از کشور و انقلاب اسلامی مصمم هستند.

سردار غلامی همچنین با اشاره به نقش نیرو‌های مسلح در تأمین امنیت کشور گفت: به برکت حضور مردم و تلاش نیرو‌های مسلح، ارتش، سپاه و نیرو‌های انتظامی، شرایط دفاعی کشور تقویت شده است و امیدواریم با اتکا به خون شهدای انقلاب و فرماندهان شهید، شاهد تحقق اهداف و آرمان‌های کشور باشیم.

وی با تأکید بر ضرورت حفظ اتحاد و همدلی در جامعه افزود: باید مراقب باشیم دشمن با اختلاف‌افکنی، اعتماد عمومی و انسجام ملی را هدف قرار ندهد. دولت، مجلس، قوه قضائیه و همه آحاد مردم باید در کنار یکدیگر برای عبور از مشکلات و مقابله با توطئه‌های دشمن تلاش کنند.

فرمانده سپاه الغدیر استان یزد در پایان با قدردانی از حضور بسیجیان، علما، نماینده مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای تأمین، فرماندهان نظامی و انتظامی و سایر مسئولان حاضر در مراسم، بر ضرورت تداوم وحدت و حضور مردم در صحنه تأکید کرد.