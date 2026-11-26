رعایت اصول ساده پیشگیری از سرقت در اماکن عمومی؛
پرهیز از خودنمایی با زیورآلات، گامی برای ایمنسازی بانوان در برابر سرقت
پلیس آگاهی برای پیشگیری از سرقت به بانوان توصیه کرد: با پرهیز از خودنمایی با زیورآلات، امنیت خود را حفظ کنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛
رئیس پلیس آگاهی استان با تأکید بر لزوم مراقبت بانوان از طلا و جواهرات و پرهیز از خودنمایی با زیورآلات، به آنان هشدار داد: با رعایت اصول ساده پیشگیری، فرصت سرقت را از سارقان بگیرند و امنیت خود را حفظ کنند.
سرهنگ نورالدین ناظمی گفت: واکاوی پروندههای متعدد سرقت طلا و جواهرات بانوان نشان میدهد علت اصلی گرایش سارقان به این نوع سرقتها، نمایان بودن و در معرض دید بودن طلا و زیورآلات بانوان در اماکن عمومی است.
اوافزود: مراقب زیورآلات خود باشید. زیبایی ارزشمند است؛ اما امنیت شما ارزشمندتر است! بانوان گرامی میتوانند با رعایت چند نکته ساده میتوانند احتمال سرقت طلا و جواهرات را کاهش دهند: از نمایش طلا و جواهرات گرانقیمت در معابر خودداری کنند؛ مسیرهای روشن و پرتردد را انتخاب کنند؛ مراقب افراد و موتورسواران مشکوک باشند؛ و در صورت مشاهده موارد مشکوک با پلیس ۱۱۰ تماس بگیرند. پیشگیری، بهترین راه مقابله با سرقت است.