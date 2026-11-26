پلیس آگاهی برای پیشگیری از سرقت به بانوان توصیه کرد: با پرهیز از خودنمایی با زیورآلات، امنیت خود را حفظ کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ رئیس پلیس آگاهی استان با تأکید بر لزوم مراقبت بانوان از طلا و جواهرات و پرهیز از خودنمایی با زیورآلات، به آنان هشدار داد: با رعایت اصول ساده پیشگیری، فرصت سرقت را از سارقان بگیرند و امنیت خود را حفظ کنند.

سرهنگ نورالدین ناظمی گفت: واکاوی پرونده‌های متعدد سرقت طلا و جواهرات بانوان نشان می‌دهد علت اصلی گرایش سارقان به این نوع سرقت‌ها، نمایان بودن و در معرض دید بودن طلا و زیورآلات بانوان در اماکن عمومی است.

اوافزود: مراقب زیورآلات خود باشید. زیبایی ارزشمند است؛ اما امنیت شما ارزشمندتر است! بانوان گرامی می‌توانند با رعایت چند نکته ساده می‌توانند احتمال سرقت طلا و جواهرات را کاهش دهند: از نمایش طلا و جواهرات گران‌قیمت در معابر خودداری کنند؛ مسیر‌های روشن و پرتردد را انتخاب کنند؛ مراقب افراد و موتورسواران مشکوک باشند؛ و در صورت مشاهده موارد مشکوک با پلیس ۱۱۰ تماس بگیرند. پیشگیری، بهترین راه مقابله با سرقت است.