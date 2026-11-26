فرمانده سپاه شهدای آذربایجان‌غربی خدمت به مردم در سایه وحدت را مهم‌ترین راهبرد برای مقابله با توطئه‌های دشمنان دانست

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، سردار محمدحسین رجبی فرمانده سپاه شهدای آذربایجان‌غربی در اختتامیه جشنواره اسوه، گفت: قائد شهید امت فرموده‌اند " هر که می‌خواهد با آمریکا مبارزه‌ی اساسی کند، باید به این مردم خدمت کند" بنابراین خدمت صادقانه به مردم مهم‌ترین وظیفه مدیران و مؤثرترین راه برای خنثی‌سازی توطئه‌های دشمنان است.

وی خدمت به مردم در سایه وحدت را مهم‌ترین راهبرد برای مقابله با توطئه‌های دشمنان دانست و ادامه داد: علاوه بر این وحدت و هم‌افزایی فرمان و موردتاکید رهبر معظم انقلاب است پس باید در این راستا گام برداریم.

فرمانده سپاه شهدای آذربایجان‌غربی اظهار کرد: دشمن تلاش می‌کند از اقوام یک تهدید بسازد ولی این قبیل دسیسه‌ها تاثیری ندارد به‌طوری که هم‌اکنون هم‌افزایی و همدلی را تا بالاترین حد شاهد هستیم، این قدرت و نقطه قوت ماست.

سردار رجبی خاطرنشان کرد: اقشار مختلف مردم باید دقت کنند ناخواسته در سناریو‌های دشمن حرکت نکنند و درباره اختلاف مذهبی و قومیت‌ها صحبت نکنند چراکه آنچه امروز ضرورت دارد این است که ید واحد، متحد و یکپارچه باشیم.

وی گفت: در نمایشگاه نمود‌هایی از هوشمندی، ابتکار، خلاقیت و توانمندی را شاهد هستیم ولی این کافی نیست در کنار آن باید بصیرت سیاسی هم داشته باشیم، اخبار را رصد کنید که در تنگه هرمز چه اتفاق‌هایی می‌افتد، همه اینها از قدرت و ظرفیت عظیم جمهوری اسلامی ایران حکایت می‌کند.