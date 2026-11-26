به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، فرمانده سپاه انصارالحسین استان همدان در این گردهمایی با اشاره به نقش انکارناپذیر عشایر در پیروزی انقلاب اسلامی، ایستادگی در ۳ جنگ تحمیلی و نقش بر آب شدن فتنه‌های استکبار گفت: با وجود بصیرت و ایثار عشایر هر یک از آنها به منزله یک پایگاه هستند.

سردار زارع کمالی، عشایر را سرمایه ارزشمند و بخش جدایی ناپذیر از هویت نظام اسلامی و انقلاب بیان کرد.

مهدی قهرمانی فرماندار شهرستان تویسرکان هم گفت: در طول تاریخ عشایر در ردیف سلحشورترین، وفادارترین و اصیل‌ترین اقوام ایران بوده و هستند.

در حاشیه این گردهمایی غرفه‌هایی از تلاش زنان و مردان در پشتیبانی از دو جنگ تحمیلی اخیر برپا شد.