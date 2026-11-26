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گردهمایی عشایر جانفدای شهرستان تویسرکان در بقعه متبرک امامزاده زید برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، فرمانده سپاه انصارالحسین استان همدان در این گردهمایی با اشاره به نقش انکارناپذیر عشایر در پیروزی انقلاب اسلامی، ایستادگی در ۳ جنگ تحمیلی و نقش بر آب شدن فتنههای استکبار گفت: با وجود بصیرت و ایثار عشایر هر یک از آنها به منزله یک پایگاه هستند.
سردار زارع کمالی، عشایر را سرمایه ارزشمند و بخش جدایی ناپذیر از هویت نظام اسلامی و انقلاب بیان کرد.
مهدی قهرمانی فرماندار شهرستان تویسرکان هم گفت: در طول تاریخ عشایر در ردیف سلحشورترین، وفادارترین و اصیلترین اقوام ایران بوده و هستند.
در حاشیه این گردهمایی غرفههایی از تلاش زنان و مردان در پشتیبانی از دو جنگ تحمیلی اخیر برپا شد.