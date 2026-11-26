مدیریت بازرسی و نظارت بر اصناف خراسان رضوی با راه‌اندازی گشت‌های مشترک، برخورد با تخلفاتی از جمله گران‌فروشی و تبلیغات خلاف واقع در ایام موسوم به جمعه سیاه را تشدید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر بازرسی و نظارت اصناف خراسان رضوی، با اشاره به قوانین مربوط به اعمال تخفیف، گفت: واحد‌های صنفی تنها مجازند در طول سال چهار نوبت و هر بار به مدت یک ماه، با دریافت مجوز قانونی از اتحادیه مربوطه، اقدام به اعلام تخفیف بر روی کالا‌های خود کنند.

محسن صیادی با انتقاد از عملکرد برخی واحد‌ها افزود: برخی از سودجویان بدون اخذ مجوز رسمی و استفاده از تبلیغات خلاف واقع در ایام موسوم به جمعه سیاه، سعی در سوءاستفاده از اعتماد شهروندان دارند. متأسفانه در این میان، برخی واحد‌ها با ارتکاب تخلفاتی نظیر تقلب و گران‌فروشی، تخفیف‌های غیرواقعی اعلام می‌کنند.

مدیر بازرسی و نظارت اصناف خراسان رضوی با اشاره به اقدامات کنترلی از تاریخ ۲۵ آبان ماه، گفت با هدف برخورد جدی با تخلفات، گشت‌های مشترکی با همکاری شعب سیار تعزیرات حکومتی و پلیس نظارت بر اماکن عمومی در سطح بازار راه‌اندازی شده است.

صیادی در ادامه با ارائه آمار اقدامات نظارتی اظهار داشت: در جریان بازرسی از ۱۳۸ واحد صنفی، برای ۵۳ واحد متخلف به دلیل گران‌فروشی پرونده تشکیل شده و همچنین ۴ واحد صنفی دیگر نیز به دلیل ارتکاب سایر تخلفات، مهر و موم شده اند.