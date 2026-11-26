به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، متن بیانیه سپاه شهدای استان آذربایجان غربی به مناسبت چهل و هفتمین سالگرد تشکیل بسیج مستضعفین به شرح زیر است:



«بسیج یعنی نیروی کارآمد کشور برای همه میدان‏ها»

رهبر شهید انقلاب، امام سیدعلی خامنه‏ای (رضوان الله تعالی علیه)

حافظه تاریخی انقلاب اسلامی گواه آن است که فرمان تأسیس بسیج مستضعفین در پنجم آذر سال ۱۳۵۸ توسط معمار انقلاب اسلامی در شرایطی که استکبار جهانی تمامی ظرفیت‌های خود را برای نابودی نظام نوپا و نهضت اسلامی بکار گرفته بود؛ از بی‌نظیرترین پدیده‌ها بود.

گذر زمان و رویارویی پیروزمندانه و سرافرازانه کشور در عرصه مقابله با تهدید‌ها و بحران‌های فراروی نظام و میهن اسلامی، عظمت و عمق راهبردی و تاریخ ساز بسیج را هویدا ساخت.

آغاز و ظهور تفکر نو و قدرتمند بسیجی که بیانگر درایت، هوشیاری و ژرف نگری حضرت امام خمینی رحمت الله علیه بود، در شرایطی که استکبار جهانی تمامی ظرفیت‌های خود را برای نابودی نظام نوپا و نهضت اسلامی بکار گرفته بود؛ از بی‌نظیرترین پدیده‌های عصر نوین است. گذر زمان و رویارویی پیروزمندانه و سرافرازانه کشور در عرصه مقابله با تهدید‌ها و بحران‌های فراروی نظام و میهن اسلامی، عظمت و عمق راهبردی و تاریخ ساز بسیج را هویدا ساخت.



فرهنگ و تفکر بسیجی نیاز همیشگی جامعه انقلابی و اسلامی ایران بوده و اینک که دشمنان قسم خورده نظام سعی در نابودی قدرت و عظمت جمهوری اسلامی دارند و با جنگ‌های ترکیبی با ماهیت رسانه‌ای و ایدولوژیک سعی در از بین بردن روحیه بسیجی و انقلابی مردم و از بین بردن اقتدار نظام مقدس و میهن عزیزمان دارند این نهاد مقدس و مردمی، بعنوان مهمترین و شاخص‌ترین سرمایه اجتماعی نظام، نماد آمادگی و اقتدار همه جانبه ایران اسلامی و خط مقدم نقش‌آفرینی‌های ملی برای خلق حماسه‌های بزرگ و پیشرفت در این مرحله خطیر و حساس و گام دوم انقلاب اسلامی بوده و الگویی موفق برای محور مقاومت و تمامی ملت‌های آزادی خواه است و فرصت مبارکی است که با بزرگداشت آن از کسانی که دل در گرو این فرهنگ داشته و دارند و جان در طبق اخلاص گذاشته و مجاهدانه در راه حق می‏کوشند و بیش از ۲۷۰ شب در میدان رزم خیابان حاضر بوده‌اند، قدردانی نمود.

سپاه شهدای استان آذربایجان‏غربی ضمن گرامیداشت پنجم آذر سالروز تشکیل شجره طیبه بسیج و تعظیم و تکریم مقام شامخ شهیدان، رزمندگان و سلحشوران بسیجی بویژه رهبر شهید انقلاب و فرماندهان شهید در جنگ‌های ۱۲ روزه و رمضان، با تاکید بر شعار محوری هفته بسیج با عنوان «بسیج، جانفدای ایران، امید مستضعفان» بسیج را برّنده‌ترین سلاح راهبردی و رمز پیروزی ملت ایران در برابر جبهه گسترده نظام استکباری دشمن به ویژه در شرایط خطیر، حساس و پیچیده کنونی دانسته و به فضل الهی تحت هدایت حکیمانه ولی امر مسلمین جهان، فرمانده معظم کل قوا حضرت آیت الله العظمی امام سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (مدظله العالی) همچنان پشتوانه موفقیت و غرور ملی و انقلابی در روند تکاملی و آرمانی ارزش‌های پایدار انقلاب اسلامی خواهد بود.

معاونت روابط عمومی و تبلیغات سپاه شهداء آذربایجان غربی