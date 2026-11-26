جمعه ششم آذر، آسمان استان مرکزی نیمه ابری و با وزش باد همراه خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ رضا مرادی کارشناس هواشناسی در پیش بینی وضعیت هوای استان مرکزی گفت: بر اساس بررسی‌ها تا فردا جمعه آسمان استان کمی تا نیمه ابری در ساعات بعدازظهر امروز همراه با وزش باد پیش بینی می‌شود.

در این مدت به علت افزایش پایداری هوا و سکون نسبی جو، ظرفیت انباشت آلاینده‌های جوی افزایش خواهد یافت که می‌تواند در برخی از ساعات سبب کاهش کیفیت هوا در اراک و سایر مناطق صنعتی استان شود.

تا اواسط هفته آینده سامانه بارشی موثری در استان نخواهیم داشت.

از روز دوشنبه سامانه بارشی از مناطق غربی وارد کشور خواهد شد که در صورت عدم تغییر در الگوی نقشه ها، استان مرکزی را نیز در نیمه دوم هفته آینده تحت تاثیر قرار خواهد داد.