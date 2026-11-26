معاون فرهنگی، اجتماعی و رسانه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با تأکید بر اینکه بسیج استمرار مکتب وحی و فرهنگ عاشوراست، گفت: بسیج تولید کننده امنیت پایدار و نماد ایثار، اخلاص، مقاومت و حضور آگاهانه مردم در صحنه‌های انقلاب اسلامی است.





به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، سردار معروفی در دیدار با نخبگان و فرماندهان بسیج مرکز خراسان جنوبی، ضمن تبریک هفته بسیج و گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، امام راحل و امام شهید، گفت: بسیج استمرار مکتب وحی، نظام الهی اهل‌بیت (ع) و عاشوراست.

وی با بیان اینکه نطفه بسیج در عاشورا بسته شد، افزود: شجره طیبه بسیج با هدایت الهی و به دست بابرکت امام راحل در پنجم آذرماه ۱۳۵۸ شکل گرفت و امروز آثار و برکات آن در عرصه‌های مختلف نمایان است.

معاون فرهنگی، اجتماعی و رسانه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به جایگاه بسیج در عرصه بین‌المللی گفت: امروز بسیج در جغرافیایی فراتر از جهان در برابر مستکبران عالم ایستاده و مایه عزت و اقتدار است و نگاه بسیج، نگاه عاشورایی و در مسیر بسترسازی برای ظهور است.

سردار معروفی با بیان اینکه بسیج تنها یک مجموعه نظامی نیست، افزود: امام راحل با تأسی از سیره پیامبر اکرم (ص) و اهل‌بیت (ع)، بسیج را تشکیل دادند و این نهاد مردمی را به حرکتی بزرگ و الهی برای پیمودن مسیر نهایی تبدیل کردند.

وی با اشاره به نقش مردم در حفظ کشور و نظام اسلامی افزود: امام شهید ما بزرگ‌ترین دموکراسی را عملیاتی کردند؛ به‌گونه‌ای که مردم خود حافظ کشور شدند و این موضوع نشان‌دهنده اعتماد به مردم و ظرفیت حضور آنان در صحنه است.

معاون فرهنگی، اجتماعی و رسانه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به روحیه اخلاص و ایثار در فرهنگ بسیجی افزود: تمام کار بسیج، کار برای خداست و بسیجی اندیشه‌ای زیبا دارد و به همین دلیل، اقدامات و خدمات او ماندگار و جاوید است.

سردار معروفی ولایت باوری و ولایت پذیری را از ویژگی‌های بسیجیان دانست و افزود: بسیج سپر بلای ملت ایران است ونگهبانی از انقلاب اسلامی و صیانت از دستاورد‌های آن نیز از رسالت‌های اصلی بسیج است.

وی با اشاره به نقش دوران دفاع مقدس در شکل‌گیری و تقویت فرهنگ بسیجی گفت: امام راحل در دوران دفاع مقدس به زیبایی بسیج را معنا کردند و فرمودند همه مردم ایران بسیجی هستند.

معاون فرهنگی، اجتماعی و رسانه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به ایستادگی مردم در برابر فشار‌ها و هجمه‌های دشمنان گفت: ملت ایران بیش از هشت ماه است که در برابر هجمه‌های دشمن مقاومت کرده و امروز دشمن در برابر اراده مردم با چالش روبه‌روست.

سردار معروفی با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و همبستگی ملی افزود: باید مراقب باشیم دشمن نتواند این بزرگی و عظمت را خدشه‌دار کند و رمز حفظ اقتدار و عظمت ملت ایران، وحدت، همبستگی، تاب‌آوری و حرکت در مسیر رهبری است.