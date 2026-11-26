نوزدهمین جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی مریوان در حال برگزاری است؛ رویدادی که در آن گروه‌های نمایشی داخلی و خارجی در معابر و سطح این شهر به اجرای برنامه می‌پردازد تا مریوان یکی از کانون‌های مهم تئاتر خیابانی در جهان لقب گیرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، این رویداد هنری که با هدف تقویت فرهنگ تئاتر در فضای باز برگزار می‌شود، با استقبال بی‌نظیر مردم و گردشگران روبه‌رو شده و مریوان را بار دیگر به کانون توجه هنرمندان منطقه تبدیل کرده است.

شهر مریوان، که همواره با عنوان پایتخت تئاتر خاورمیانه شناخته می‌شود، بار دیگر با برگزاری نوزدهمین دوره جشنواره تئاتر خیابانی، جانی تازه به کوچه‌ها و میادین خود بخشیده است. این جشنواره که با مشارکت هنرمندان برجسته و پیشکسوتان عرصه نمایش برگزار می‌شود، اکنون در میادین، پارک‌ها و اصلی‌ترین خیابان‌های شهر در جریان است.

برگزاری این جشنواره نه تنها باعث رونق فرهنگی شهر شده، بلکه با ایجاد بستری برای تبادل تجربه میان هنرمندان جوان و پیشکسوتان، نقش مهمی در ارتقای سطح کیفی تئاتر خیابانی در منطقه ایفا می‌کند. انتظار می‌رود با ادامه این رویداد، مریوان بار دیگر جایگاه خود را به عنوان قطب اصلی تئاتر در خاورمیانه تثبیت کند.