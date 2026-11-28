در اصفهان، پویشی با عنوان «شهروند کشور دوست» شکل گرفته است؛ حرکتی اجتماعی با نگاهی فراتر از ارائه خدمات، که بر مشارکت مردمی، همدلی، مسئولیت‌پذیری و گسترش فعالیت‌های داوطلبانه در جامعه تأکید دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ در این پویش، قرار است ظرفیت‌های مردمی، تخصص‌ها، توانمندی‌ها و انگیزه‌های خیرخواهانه در کنار یکدیگر قرار گیرند تا مسیر خدمت‌رسانی به جامعه هموارتر شود.

ارائه خدمات رایگان پزشکی و مشاوره‌ای، تنها یکی از جلوه‌های این حرکت اجتماعی است؛ حرکتی که می‌خواهد میدان را برای حضور مؤثرتر مردم در عرصه‌های مختلف اجتماعی باز کند.

«شهروند کشور دوست» دعوتی است به باهم‌بودن، مسئولیت‌پذیری و مشارکت؛ چراکه توسعه و پیشرفت یک شهر، تنها با امکانات و زیرساخت‌ها محقق نمی‌شود، بلکه به حضور آگاهانه و همراهی شهروندانی نیاز دارد که خود را در برابر جامعه مسئول می‌دانند.

اینجا هر شهروند می‌تواند یک نقطه امید باشد؛ و هر مشارکت، گامی برای ساختن شهری مهربان‌تر، پویاتر و دوست‌داشتنی‌تر است.