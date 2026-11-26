همایش بزرگ «بسیج؛ اسوه ماندگار» با حضور خانواده‌ شهدا، فرمانده سپاه حضرت سیدالشهدا(ع) استان تهران، نماینده مجلس، مسئولان و بسیجیان جنوب شهرستان ری در مصلای باقرشهر برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این گردهمایی با هدف تجلیل از جایگاه و نقش‌آفرینی بسیجیان در عرصه‌های مختلف برگزار شد و حاضران در آن بر اهمیت حفظ روحیه ایثار، مسئولیت‌پذیری و حضور مؤثر نیروهای مردمی در صحنه‌های مختلف تأکید کردند.

فرمانده سپاه حضرت سیدالشهدا(ع) استان تهران در این مراسم با توصیف بسیج به‌عنوان پدیده‌ای کم‌نظیر و ظرفیتی بزرگ برای کشور، نقش این مجموعه را در عبور از دشواری‌ها و تبدیل تهدیدها به فرصت‌ها برجسته دانست.

سردار محمد قربان ولی زاده افزود: حضور بسیجیان در عرصه‌های مختلف، زمینه هم‌افزایی توان و ظرفیت‌های کشور را فراهم کرده و در بسیاری از مقاطع، مسیر دستیابی به موفقیت‌ها را هموار ساخته است.

فرمانده سپاه حضرت سیدالشهدا(ع) استان تهران با اشاره به تولید محتوای دیجیتال بسیجان در سطح شهرستانهای استان تهران گفت: جوانان و نوجوان بسیجی استان تهران با موضوع جنگ و افول آمریکا در این رویداد شرکت کردند که این تولیدات، تجلی خلاقیت نسل نو و عرصه‌ای برای نمایش توانمندی‌های جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی در میدان فناوری و رسانه بود.

در پایان همایش بزرگ بسیج؛ اسوه ماندگار از خانواده معظم شهدا و بسیجیان تقدیر و تجلیل به عمل آمد.