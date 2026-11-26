کارکنان اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان بوشهر در روز تعطیلِ پنجشنبه به‌مناسبت روز بسیج با حضور در محل کار خود، هزار و ۵۰۰ سند مالکیت شخصی و دولتی و نظامی را چاپ و به مالکان تحویل دادند.

تحویل ۱۵۰۰ سند به مردم و دستگاه‌های دولتی و نظامی

تحویل ۱۵۰۰ سند به مردم و دستگاه‌های دولتی و نظامی

به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر ؛ رئیس‌کل دادگستری استان بوشهر در آیین تحویل هزارو ۵۰۰ سند به مالکان شخصی، دولتی و نظامی در اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان بوشهر به‌مناسبت روز بسیج به خبرنگار صداوسیما گفت: همکاران ما خواستند این کار را در روز بسیج انجام دهند و توانستند هزارو ۵۰۰ سند شخصی و دولتی و نظامی را صادر و تحویل دهند.

مهدی مهرانگیز افزود: با پیگیری رئیس قوه قضاییه، کار‌های دستگاه قضایی تنها محدود به وقت اداری نیست و گره‌گشایی از کار مردم از وظایف ما است.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر هم به این آیین آمد و پس از تحویل چند سند به مردم و دستگاه‌های دلتی و نظامی، به خبرنگار صداوسیما گفت: حدنگاری و مشخص شدن مالکیت در نظام جغرافیایی و سرزمینی از کار‌های بزرگی است که باید صورت بگیرد و در کلان و ریز کشور در حال انجام است.

آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری افزود: تبدیل سند‌های دفترچه‌ای به اسناد تک‌برگ هم برای روشن شدن مالکیت و هم برای صیانت مالکیت بسیار مهم است.

او اضافه کرد: دادگستری استان بوشهر نیز کار تعیین تکلیف اسناد جغرافیای زیستی را انجام داده و آن را ادامه می‌دهد که دریافت بازخورد‌ها نشان‌دهندۀ رضایت مردم است که رهبر انقلاب هم بر راضی کردن و راضی بودن مردم تأکید دارند.

۳۰ هزار سند دفترچه‌ای در دست مردم استان بوشهر است

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان بوشهر هم به خبرنگار صداوسیما گفت: بر پایه قانون جامع حدنگاری، باید اسناد دفترچه‌ای املاک تعویض شوند و دیگر هیچ دستگاهی به این دفترچه‌ها خدماتی نمی‌دهند.

محمدرضا بزرگ‌مهر افزود: از آغاز سال ۱۴۰۵ تا کنون ۶۰ هزار سند مالکیت تک‌برگ سبزرنگ صادر شده است.

او اضافه کرد: در این مدت ۱۱ هزار سند مالکیت نیز تعویض شده است.

مدیرکل ثبت اسناد واملاک استان بوشهر گفت: ۳۰ هزار سند مالکیت دفترچه‌ای هم‌چنان در دست مردم است که باید تعویض شوند.