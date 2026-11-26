جانشین قرارگاه حمزه سیدالشهدا (ع) گفت: امنیت و آرامش جامعه حاصل همدلی و همکاری مردم و نیرو‌های نظامی و انتظامی و تقویت آمادگی، هوشیاری و انسجام از الزامات مقابله با تهدیدات و حفظ امنیت پایدار است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، بمناسبت گرامیداشت هفته بسیج مراسمی با بسیج حضور جانشین قرارگاه حمزه سیدالشهدا (ع) در شهرستان شاهین‌دژ برگزار شد.

سرتیپ دوم پاسدار اسماعیل خلیل‌زاده، جانشین قرارگاه حمزه سیدالشهدا (ع) در این مراسم با اشاره به اهمیت حضور، آمادگی و انسجام نیرو‌های بسیجی، بر ضرورت حفظ روحیه ایثار، مسئولیت‌پذیری و پایبندی به ارزش‌های انقلاب اسلامی تأکید کرد.

جانشین قرارگاه حمزه سیدالشهدا (ع) همچنین با بیان اینکه امنیت و آرامش جامعه حاصل همدلی و همکاری مردم و نیرو‌های نظامی و انتظامی است، بر نقش بسیج در عرصه‌های مختلف خدمت‌رسانی، محرومیت‌زدایی و کمک به مردم تأکید کرد.

خلیل‌زاده در ادامه، تقویت آمادگی، هوشیاری و انسجام را از الزامات مقابله با تهدیدات و حفظ امنیت پایدار عنوان کرد و بر ضرورت تداوم فعالیت‌های جهادی و خدمت‌رسانی به مردم مناطق مختلف تأکید داشت.

وی همچنین با قدردانی از تلاش‌های مجموعه بسیج و مسئولان شهرستان شاهین‌دژ، بر تقویت هم‌افزایی و همکاری میان دستگاه‌های اجرایی، نیرو‌های مسلح و مجموعه‌های مردمی در راستای رفع مشکلات و پیشبرد اهداف شهرستان تأکید کرد.