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در آیین اختتامیه جشنواره پایگاههای اسوه سپاه شهدای آذربایجانغربی از ۴۰ پایگاه برتر تجلیل شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، آیین اختتامیه جشنواره پایگاههای اسوه سپاه شهدای آذربایجانغربی با حضور ۲۰۱ پایگاه برگزیده شهرستانهای استان برگزار شد و طی آن از ۴۰ پایگاه برتر تجلیل به عمل آمد.
معاون بسیج مساجد و محلات سپاه شهدای آذربایجانغربی گفت: ۲ هزار و ۳۵۹ پایگاه بسیج مساجد و محلات در سراسر استان ایفای نقش می کنند.
سرهنگ صفر باباپور به حضور ۲۰۱ پایگاه برگزیده شهرستانها در این جشنواره اظهار کرد: در این آیین از ۴۰ پایگاه برتر که در عرصههای مختلف فعالیت و خدمترسانی عملکرد شاخصی داشتهاند، تجلیل میشود.
وی هدف از برگزاری این جشنواره را معرفی ظرفیتها، تجربیات و فعالیتهای موفق پایگاههای بسیج و تقویت نقشآفرینی آنها در محلات عنوان کرد.