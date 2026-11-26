

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، آیین اختتامیه جشنواره پایگاه‌های اسوه سپاه شهدای آذربایجان‌غربی با حضور ۲۰۱ پایگاه برگزیده شهرستان‌های استان برگزار شد و طی آن از ۴۰ پایگاه برتر تجلیل به عمل آمد.

معاون بسیج مساجد و محلات سپاه شهدای آذربایجان‌غربی گفت: ۲ هزار و ۳۵۹ پایگاه بسیج مساجد و محلات در سراسر استان ایفای نقش می کنند.

سرهنگ صفر باباپور به حضور ۲۰۱ پایگاه برگزیده شهرستان‌ها در این جشنواره اظهار کرد: در این آیین از ۴۰ پایگاه برتر که در عرصه‌های مختلف فعالیت و خدمت‌رسانی عملکرد شاخصی داشته‌اند، تجلیل می‌شود.

وی هدف از برگزاری این جشنواره را معرفی ظرفیت‌ها، تجربیات و فعالیت‌های موفق پایگاه‌های بسیج و تقویت نقش‌آفرینی آنها در محلات عنوان کرد.