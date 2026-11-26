خانواده شهید عبدالرحیم مرادی با گذشت ۳۹ سال از شهادت غریبانه فرزندشان و گمنامی این شهید گرانقدر او را در گلزار شهدای تایباد یافته و امروز بر مزارش حاضر شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان رضوی، مراسم استقبال از خانواده شهید عبدالرحیم مرادی امروز پنجشنبه با حضور خانواده‌های شهدا، جانبازان، آزادگان، ایثارگران، اقشار مختلف مردم، نیرو‌های نظامی و انتظامی و مسوولین در شهر تایباد برگزار شد.

رئیس بنیاد شهید و امورایثارگران تایباد در آئین استقبال از خانواده این شهید دوران هشت سال دفاع مقدس گفت: شهید عبدالرحیم مرادی از نیرو‌های سرباز ارتش جمهوری اسلامی ایران ۲۷ تیرماه سال ۱۳۶۶ در منطقه جنگی سومار به شهادت رسید.

فاطمه رضایی افزود: پیکر شهید عبدالرحیم مرادی ۱۵ بهمن سال ۱۳۸۹ با عنوان شهید گمنام در بوستان شهر مرزی تایباد خاکسپاری شده بود.

وی ادامه داد: هویت این شهید ۱۰ روز قبل از طریق آزمایش دی. ان.‌ای مشخص و با حضور جانشین نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی در منزل مادر شهید به خانواده‌اش اعلام شد.

وی تصریح کرد: دوشنبه این هفته یک دستگاه اتوبوس از اقوام و بستگان شهید عبدالرحیم مرادی به منظور زیارت مزار فرزند خود از شهرستان کازرون در استان فارس راهی مشهد مقدس و سپس شهرستان تایباد شدند.

به گفته وی، خانواده شهید مرادی نخست به حرم مطهر رضوی و زیارت امام هشتم (ع) مشرف و صبح امروز وارد شهرستان تایباد شدند و مزار فرزند خود را غبارروبی و عطرافشانی کردند.

رضایی گفت: شهید عبدالرحیم مرادی در دوم مهرماه سال ۱۳۴۲ در روستای دادین سفلی شهرستان کازرون در استان فارس متولد شد.

وی افزود: ۱۰ شهید گمنام در شهرستان تایباد در ۱۶ سال گذشته خاکسپاری شده‌اند که هویت ۲ شهید تاکنون مشخص شده است.

خانواده شهید عبدالرحیم مرادی با گذشت ۳۹ سال از شهادت غریبانه فرزندشان و گمنامی این شهید گرانقدر او را در گلزار شهدای تایباد یافته و امروز بر مزارش حاضر شدند و دیدار تازه کردند.

شهرستان ۱۵۹ هزار نفری تایباد در فاصله ۲۲۵ کیلومتری جنوب شرقی مشهد قرار دارد.