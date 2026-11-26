رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی با تأکید بر نقش‌آفرینی زنان در تحولات انقلاب اسلامی گفت: تأکید امام خمینی(ره) بر حضور زنان در صف نخست انقلاب، صرفاً در حد شعار نبود، بلکه در تصمیم‌ها و اقدامات ایشان نمود عملی داشت و زمینه‌ساز شکل‌گیری الگوی سوم زن شد.





به گزارش خبرنگار صداوسیما، سمیه رفیعی در نشست بانوان متخصص در جماران، ضمن قدردانی از برگزارکنندگان و میزبانان این نشست، اظهار کرد: این برنامه می‌تواند نقطه عطفی در تداوم فعالیت‌ها و اقدامات آینده باشد.

وی با اشاره به تأکیدهای مکرر امام خمینی(ره) بر نقش‌آفرینی زنان در جریان انقلاب اسلامی افزود: امام بارها در سخنرانی‌های خود بر حضور زنان در صف نخست تحولات تأکید می‌کردند؛ موضوعی که در بستر تاریخی انقلاب اسلامی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

رفیعی با بیان اینکه نگاه امام به جایگاه زنان تنها در حد سخن باقی نمانده بود، تصریح کرد: برای درک بهتر این رویکرد باید به سال‌های نخست انقلاب بازگردیم؛ زمانی که حضور زنان در برخی عرصه‌های تصمیم‌گیری و مدیریتی با محدودیت‌ها و پیچیدگی‌های فرهنگی و اجتماعی همراه بود.

رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس ادامه داد: در جریان تدوین قانون اساسی، امام خمینی(ره) بر حضور یک زن در جلسات تأکید کردند. همچنین انتصاب خانم دباغ از سوی ایشان، با توجه به شرایط آن روز جامعه، اقدامی قابل توجه بود که باور عملی امام به ظرفیت و توانمندی زنان را نشان می‌داد.

وی با اشاره به جمله معروف «از دامن زن، مرد به معراج می‌رود» خاطرنشان کرد: این نگاه، پشتوانه‌های منطقی و عملیاتی داشت و در سیره و اندیشه امام خمینی(ره) به‌روشنی قابل مشاهده بود.

رفیعی در ادامه با اشاره به جایگاه الگوی سوم زن در منظومه فکری انقلاب اسلامی گفت: این الگو در شرایطی مطرح شد که از یک سو الگوی زن منفعل و منزوی و از سوی دیگر نگاه ابزاری و کالامحور به زن وجود داشت؛ اما الگوی سوم، زن را دارای هویت و کرامت می‌داند که می‌تواند در کنار ایفای نقش در خانواده، در جامعه نیز تأثیرگذار باشد.

وی همچنین با اشاره به جایگاه محبت و عواطف خانوادگی در زندگی امام خمینی(ره) و شهید آیت‌الله خامنه‌ای، به نامه تاریخی امام به همسرشان اشاره کرد و گفت: روایت‌های به‌جامانده از زندگی این شخصیت‌ها نشان می‌دهد که توجه به خانواده و ابراز محبت به همسر، در کنار مسئولیت‌های اجتماعی و سیاسی، جایگاه مهمی داشته است.