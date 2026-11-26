فیفا اعلام کرد: هدف یک حمله سایبری قرار گرفته و هکر‌ها با جعل هویت کارکنان این نهاد، به سامانه‌های داخلی آن دسترسی پیدا کرده‌اند.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما،بر اساس اطلاعات موجود، این حادثه ناشی از نقص در سامانه‌ها یا زیرساخت‌های فناوری فدراسیون جهانی فوتبال نبوده است، بلکه مجرمان سایبری با جعل هویت کارکنان و سوءاستفاده از اعتماد آنها توانسته‌اند به اسناد دسترسی پیدا کنند.

فیفا در بیانیه‌ای اعلام کرد: این فدراسیون تایید می‌کند که هدف یک حمله سایبری مجرمانه قرار گرفته است که در نتیجه آن، دسترسی غیرمجاز به مجموعه محدودی از اطلاعات شخصی و تجاری صورت گرفته است.

در ادامه این بیانیه آمده است: فیفا در حال همکاری نزدیک با مراجع ذی‌صلاح، از جمله نهاد‌های مجری قانون است.

فیفا همچنین اعلام کرد: این فدراسیون به شدیدترین شکل ممکن، دستیابی غیرقانونی به اطلاعات و انتشار آنها، به ویژه اطلاعات شخصی را محکوم می‌کند.

در این بیانیه تاکید شده است: چنین اقداماتی نقض جدی و غیرقابل قبول حریم خصوصی محسوب می‌شود و می‌تواند پیامد‌های قابل توجهی برای افراد آسیب‌دیده به همراه داشته باشد.

گروهی با نام «باشگاه هکری پسران خوش‌چهره» در فضای مجازی مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. این گروه هفته گذشته تصاویری از اسناد فیفا را منتشر کرد.

در همین حال، منابع آگاه در فیفا اعلام کرده‌اند حجم اطلاعات افشاشده کمتر از ۰.۱ درصد کل داده‌های این نهاد است و اسناد مربوط به طرح تجاری لغوشده فیفا در میان اطلاعات سرقت‌شده قرار ندارد.

بر اساس این گزارش، هکر‌ها با جعل هویت کارکنان به سامانه‌های فیفا دسترسی پیدا کرده‌اند. هنوز مشخص نیست جیانی اینفانتینو، رئیس فیفا، یا ماتیاس گرافستروم، دبیرکل این نهاد، به‌طور مستقیم هدف حمله بوده‌اند، اما شواهد نشان می‌دهد کل سازمان هدف این نفوذ قرار گرفته است.

این حمله سایبری سه ماه پس از آن رخ داد که فیفا از تلاش‌های هماهنگ برای تضعیف این نهاد و رئیس آن خبر داده بود. پیش از این نیز لیگای اسپانیا در اوایل نوامبر و فدراسیون فوتبال آرژانتین در ماه ژوئیه با حملات سایبری مشابهی روبه‌رو شده بودند.