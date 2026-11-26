بخش معرفی کتاب نماز جمعه این هفته به کتاب«دختران ایران؛ مجموعه روایت زن ایرانی، جلد اول»که کاری از انتشارات راه‌یار است، اختصاص داد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، این کتاب، آیینه‌ای از قدرت و نقش‌آفرینی زنان ایرانی در تاریخ معاصر است؛ زنانی که با تکیه‌بر ایمان و عقلانیت، مسیر خود را در میان سنت و تغییر گشودند. از نصرت‌بیگم امین، نخستین بانوی مجتهده، تا قهرمانان علمی، ورزشی و اجتماعی امروز که به‌عنوان سازندگان آینده معرفی شده‌اند.

«دختران ایران» نشان می‌دهد که چگونه پیوند میان معنویت و عقلانیت، می‌تواند منجر به خلق شخصیت‌هایی شود که در میدان‌های مختلف شکوه و اقتدار خود را به اثبات می‌رسانند و پاسخی است به هر آنکه تصور می‌کند اسلام و زن، با پیشرفت در تضادند.

علاقمندان می توانند با مراجعه به غرفه کتاب آدینه مصلای امام خمینی (ره) در پردیس فرهنگی، این اثر را با ۳۰٪ تخفیف ویژه تهیه کنند.