در آستانه سالروز میلاد باسعادت حضرت فاطمه زهرا(س) و گرامیداشت روز مادر، پنجمین رویداد بزرگ «ایران بانو» با حضور اقشار مختلف مردم و جمعی از بانوان در ورزشگاه شهید شیرودی برگزار شد.





به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، این رویداد با شعار «بانوی ایرانی، پیشران تحول، معمار تمدن» و با هدف تبیین ابعاد مختلف شخصیت حضرت زهرا(س)، معرفی الگوی سوم زن در عرصه ملی و بین‌المللی و تبیین دستاوردهای انقلاب اسلامی در حوزه زنان برگزار شد.

تقویت مشارکت بانوان در حل مسائل جامعه و معرفی ظرفیت‌ها و نقش‌آفرینی زنان در عرصه‌های مختلف اجتماعی و فرهنگی از دیگر اهداف این رویداد بود.

در این مراسم همچنین از ۱۰ بانوی افتخارآفرین در عرصه‌های مختلف تجلیل شد.