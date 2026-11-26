نماینده مردم شهرستان‌های بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس در بازدید از این بازارچه گفت: دستگاه‌های مسئول باید حداکثر تا یک هفته، اقدامات لازم برای تعیین تکلیف غرفه‌ها، ساماندهی محوطه، تأمین زیرساخت‌ها و رفع موانع موجود انجام دهند.



به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، نماینده مردم شهرستان‌های بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی به همراه جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی از بازارچه گلورده بازدید کردند و برای تعیین تکلیف مشکلات و آماده‌سازی غرفه‌ها و زیرساخت‌ها، مهلت یک‌هفته‌ای تعیین شد.

هاشمی با اشاره به اهمیت مذاکرات اخیر در سطح وزیران دو کشور، طرح موضوع بازارچه گلورده در نشست وزیر اقتصاد ایران و وزیر مالی افغانستان را فرصتی مهم برای توسعه مبادلات تجاری و رونق اقتصادی منطقه دانست و بر ضرورت استفاده از این فرصت تأکید کرد.

وی خواستار تعیین یک متولی مشخص برای پیگیری مستمر امور بازارچه شد.

در این نشست، غرفه‌داران نیز مشکلات و دغدغه‌های خود را درباره وضعیت غرفه‌ها و موانع پیش‌روی فعالیت بازارچه مطرح کردند و مسئولان به بررسی درخواست‌ها و پیگیری برای رفع مشکلات پرداختند.

فرماندار شهرستان درمیان هم در نشست هماهنگی بررسی مشکلات و موانع راه‌اندازی بازارچه مرزی گلورده که با حضور نماینده مردم شهرستان‌های بیرجند، خوسف و درمیان در مجلس شورای اسلامی برگزار شد، با اشاره به اقدامات انجام شده برای آماده‌سازی بازارچه مرزی گلورده گفت: بر اساس بررسی‌های کارشناسی و ارزیابی زیرساخت‌ها و تجهیزات این بازارچه، برای تعمیر، تعویض و بازسازی بخش‌های نیازمند اصلاح، اعتباری در حدود ۵ میلیارد تومان مورد نیاز است.

فراشی افزود: در همین راستا، ساختمان بازارچه مورد تعمیرات اساسی قرار گرفته و تمامی تأسیسات و تجهیزات موجود نیز با حضور کارشناسان مورد ارزیابی دقیق قرار گرفته است تا نیاز‌های تعمیراتی و نواقص موجود به‌صورت مشخص احصا شود.

فرماندار شهرستان درمیان گفت: با هماهنگی‌های انجام‌شده، مقرر شده است کارخانه سیمان باقران نیز در زمینه پاکسازی و آماده‌سازی بازارچه مشارکت و کمک کند تا در ادامه، عملیات تعمیر، مرمت و اصلاح بخش‌های آسیب دیده با برنامه ریزی مناسب انجام شود.