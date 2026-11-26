به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فیلم سینمایی جدید «به رنگ آفتاب» به کارگردانی «کاران سینگ تیاگی»، ساعت ۱۵:۱۵ از شبکه یک پخش می شود.

در خلاصه داستان فیلم با بازی آکشی کومار، رانگاناتان مدهوان، آنانیا پاندی، رجینا کاساندرا و وکی کوشل آمده است: در ۱۳ آوریل ۱۹۱۹، ژنرال بریتانیایی رجینالد دایر به سوی هزاران هندی بی‌دفاع که در باغ جلیان‌والا تجمع کرده‌اند آتش می‌گشاید و یکی از تلخ‌ترین قتل‌عام‌های دوران استعمار رقم می‌خورد. چتانکاران سانکاران نایر، وکیل سرشناس هندی که ابتدا به امپراتوری بریتانیا اعتماد داشت، با دیدن شواهد پنهان‌کاری و جنایت تصمیم می‌گیرد حقیقت را آشکار کند و با کمک وکیل جوانی به نام دیلریت گیل، ژنرال دایر را به دادگاه می‌کشاند. در جریان محاکمه، وکیل بریتانیایی نویل مک‌کینلی با طرح اتهامات مختلف و حتی شهادت دروغ علیه نایر، تلاش می‌کند اعتبار او را نابود کند اما..

فیلم سینمایی جدید «خانواده گردشگر» به کارگردانی «آبیشان جیوِنس»، ساعت ۰۱:۰۰ بامداد از شبکه دو پخش می شود.

در این فیلم با بازی یوگی بابو،‌ام اس باسکار و کمالش خواهیم دید: داسان همراه همسر و فرزندانش از سریلانکا، راهی هند می‌شوند تا زندگی تازه‌ای را آغاز کنند. در طول سفر کشتی آنها دچار مشکل شده و انتهای مسیر را با قایق ادامه می‌دهند و در این میان مدارکشان را از دست می‌دهند. پس از ورود به هند، خانواده با مشکلاتِ جدیدی مثلِ سوءتفاهم و تصمیم‌های عجولانه پراکاش (برادر همسرِ داسان) رو‌به‌رو می‌شوند و برای جا افتادن در محیط جدید (بر خلافِ آنچه تصور می‌کردند) دردسر‌های زیادی پشتِ سر می‌گذارند. با این حال، روحیه کمک رسان و رفتار‌های صمیمانه داسان، به تدریج اعتماد همسایه‌ها و اهالی محل را جلب می‌کند. همزمان وقوع یک پرونده امنیتی باعث می‌شود پلیس نسبت به این خانواده مشکوک شود و آنها زیر ذره بین قرار بگیرند که ...

پویانمایی سینمایی «رویاشهر» به کارگردانی «محسن عنایتی»، ساعت ۱۰:۰۰ از شبکه دو پخش می شود.

داستان این پویانمایی درباره نوجوانی به نام آرات است که رویای قهرمانی در سَر دارد و در سفری همراه با دوستانش برای رسیدن به شهر رویایی خود، واقعیت‌های تازه‌ای را کشف می‌کند...

فیلم سینمایی «تا سکوی قهرمانی» به کارگردانی «چی مان وان»، ساعت ۱۷:۳۰ از شبکه دو پخش می شود.

در این فیلم با بازی چانگ هانگ لیونگ، لوئیس چیونگ، سندرا کوآن یو نگ و هوی پانگ لو خواهیم دید: سو وا وایه، پسری است که به علت بیماری زردی‌ای که در نوزادی به آن دچار شده، فلج مغزی می‌شود و به همین دلیل مشکل شنوایی، آموزشی، تکلم دارد و قادر به حرکت نیست. او در پنج سالگی با فشار‌های مادرش موفق می‌شود راه برود و با سمعک قادر به شنیدن می‌شود و زندگی اش را به عنوان یک معلول ادامه می‌دهد. وایه در ۱۳ سالگی به پسری قد بلند تبدیل می‌شود که می‌تواند به خوبی بدود و مادرش با اصرار فراوان او را وارد تیم دو میدانی معلولان می‌کند. وایه در تیم به سرعت پیشرفت کرده و این آغاز موفقیت‌های اوست. وایه از ۱۳ تا ۲۷ سالگی در چهار دوره پارا المپیک برای تیم هنگ کنگ می‌دود ...

فیلم سینمایی جدید «شب طولانی» به کارگردانی «میشل بلانچارت»، ساعت ۰۰:۳۰ دقیقه بامداد از شبکه سه پخش می‌شود.

در خلاصه داستان فیلم با بازی جاناتان فلتری، نتچا کریف، جوناس بلوکت، توماس موستی، رومن دوریس، سام لوویک، نابیل ملات، کلیر بادسن و گراهام گیت آمده است: مدی جوان سیاهپوستی است که به کار کلیدسازی سیار مشغول است. او که به تنهایی در اتومبیل ون خود زندگی می‌کند، در هر ساعت از شبانه روز، پاسخگوی مشتریان است. یک شب دختر جوانی که خود را کلر معرفی می‌کند با او تماس گرفته و برای گشودن قفل درِ آپارتمانش درخواست کمک می‌کند. مدی قفل در را می‌گشاید و دختر به بهانۀ گرفتن پول از عابر بانک برای پرداخت حق الزحمۀ مدی به خیابان می‌رود. غافل از این که آپارتمان متعلق به دیگری است و در واقع، کلر مقدار زیادی پول را از درون آپارتمان به سرقت برده است! دقایقی بعد صاحب آپارتمان سر رسیده و بدون معطلی و به قصد جانِ مدی با او درگیر می‌شود و ادامه داستان..

فیلم سینمایی «قهرمان تایچی ۱» به کارگردانی «استفن فانگ»، ساعت ۱۰:۰۰ از شبکه سه پخش می شود.

داستان این فیلم با بازی دانیل وو، شو چی و تونی کا فای لئونگ؛ درباره جوانی به نام یانگ لوچان است که استعداد فوق العاده‌ای در هنر‌های رزمی دارد و برای یادگیری سبک مبارزه تایچی به روستای چن برمی گردد. اما از آنجایی که آموزش تایچی به افراد غریبه ممنوع است با مخالفت اهالی روستا روبه رو می‌شود و به این دلیل استاد چن تصمیم می‌گیرد دخترش با لوچان ازدواج کند تا او به عنوان عضوی از خانواده چن بتواند تایچی را یاد بگیرد. در روز عروسی، زای یانگ برادر بزرگ‌تر عروس که با کمپانی هند شرقی همکاری می‌کند پس از سال‌ها به روستا برمی گردد و با نقشه‌های پنهانی باعث اختلاف در میان اهالی روستا و توطئه برعلیه لوچان می‌شود. در همین زمان فانگ زجینگ، دشمن قدیمی لوچان از طرف کمپانی هند شرقی قصد عبور راه آهن از روستای چن را دارد و ...

فیلم سینمایی جدید «یتیم ها» به کارگردانی «اولیویه اشنایدر»، ساعت ۱۴:۳۰ از شبکه سه پخش می‌شود.

داستان این فیلم با بازی آلبن لونوار، دالی بن صلاح، سونیا فیدی و سوزان کلمنت؛ درباره سه دوست دوران کودکی گابریل و دریس و سوفیا هست. گابریل و دریس در پرورشگاه بزرگ شده‌اند. اما در بزرگسالی مسیر‌های متفاوتی را انتخاب کرده‌اند. یکی پلیس شده و دیگری پس از بیرون آمدن از ارتش، وارد دنیای جرم و جنایت شده است. دوست سابق این دو یعنی سوفیا که در پرورشگاه با او بزرگ شده بودند در یک تصادف می‌میرد و، چون سال‌ها قبل همسرش فوت کرده، دخترش لیلا هم مانند مادرش یتیم و تنها می‌شود. لیلا فقط هفده سال دارد و به دنبال مقصر و قاتل مادرش هست. هم گابریل و هم ادریس می‌خواهند از لیلا محافظت کنند. از طرفی لیلا با کشف عامل قتل مادرش در تصادف، که ماتیاس ریوولی است خودش دست به کار انتقام می‌شود. ماتیاس به خودش با اسلحه شلیک می‌کند. اسلحه را لیلا از کیف سلاح گابریل دزدیده بود. مادر ماتیاس رییس سازمانی خصوصی امنیتی است که بسیار قدرتمند و بانفوذ هست. او با پیدا کردن لیلابه دنبال انتقام از او هست، اما ...

فیلم سینمایی «ناخدا خورشید» به کارگردانی «ناصر تقوایی»، ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه چهار پخش می شود.

در خلاصه داستان فیلم آمده است: خواجه ماجد، ناخدا خورشید را لو می‌دهد و بار قاچاق لنج ناخدا به آتش کشیده می‌شود. دلالی به نام فرحان که می‌خواهد چند فراری سیاسی را از مرز آبی عبور دهد وارد بندر می‌شود. او با ناخدا خورشید تماس می‌گیرد. ناخدا که احتمال می‌دهد لنجش را مصادره کنند با فرحان همکاری می‌کند و چند مرد را به آن سوی آب می‌رساند. پس از آن چند تبعیدی نیز از فرحان می‌خواهند که اسباب فرار آنان را فراهم کند. ناخدا این بار نیز با اکراه به این ماجرا کشیده می‌شود. تبعیدی‌ها پیش از فرار خواجه ماجد و مباشرش را می‌کشند و ...

داریوش ارجمند، علی نصیریان و سعید پورصمیمی در فیلم سینمایی «ناخدا خورشید» نقش‌آفرینی کرده‌اند.

پویانمایی سینمایی «بازرس سان و عنکبوت سیاه» به کارگردانی «خولیو سوتو گورپید»، ساعت ۰۹:۰۰ از شبکه تهران پخش می‌شود.

در این پویانمایی خواهیم دید: کاراگاه سان یک عنکبوت است که در کارش خبره است و همه او را می‌شناسند. او قرار است با هواپیما به سفر برود که جینی یک عنکبوت کوچک که والدینش را از دست داده می‌خواهد نزد سان برود و از او بخواهد که او را به عنوان کاراموز قبول نماید و این کار جینی باعث می‌شود که سان از هواپیما جا بماند و اسکراب یکی از دوستان سابق سان او را سوار هواپیمای خود می‌کند. در هواپیما مردی به نام باگزی کشته می‌شود و اسکراب از سان می‌خواهد که قاتل را پیدا کند. سان که قبلا قاتل خطرناکی به نام ملخ قرمز را دستگیر کرده است به دنبال قاتل است که متوجه می‌شود که ملخ قرمز توسط افرادش آزاد شده و ...

فیلم سینمایی جدید «خانواده باراتان» به کارگردانی «کریشنا داس مورالی»، ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه تهران پخش می‌شود.

داستان این فیلم با بازی سایکومار، سایجو کوروپ، آبیرام راداکریشنان، کالارنجینی و سریجا راوی؛ درباره آکاش مردی است که در خانواده پرجمعیتی زندگی می‌کند و سعی دارد که به عنوان فرزند ارشد خانواده وظایفش را خوب انجام دهد. پدر او سکته کرده و در بیمارستان پزشک معالجش به آکاش می‌گوید که ممکن ات که پدرش فوت کند و بهتر است همه اعضا خانواده تک به تک به دیدن او بروند. پدر که متوجه وضعیت خود شده به آکاش می‌گوید که در شهر دیگری که محل کارش بوده همسر و فرزندی دارد و دلش می‌خواهد قبل از مرگ آنها را هم ببیند. آکاش آنها را به شهر خودشان می‌آورد ولی بعد معلوم می‌شود که خطر مرگ کلا رفع شده است، خانواده ابتدا در مقابل همسر و پسر پدرشان موضع می‌گیرند و به فکر اموال پدرشان هستند ولی ...

فیلم سینمایی «ربکا» به کارگردانی «بن ویتلی»، ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

این فیلم با بازی لیلی جیمز، آرمی همر، کریستین اسکات توماس، تام گودمن هیل، کیلی هاوس، سم رایلی و آن داود؛ درباره دختر جوانی است که ملازم و پیشکار خان ون هوپر، پیرزنی متمول است در سفر به جنوب فرانسه با او همراه می‌شود. در جریان سفر، او با مردی به نام ماکسیم دو وینتر آشنا می‌شود. در چندین مواجهه دو وینتر که به تازگی همسرش را از دست داده، به دختر علاقمند می‌شود و به او پیشنهاد ازدواج داده و ازدواج خود را رسمی می‌کنند. کمی بعد، دختر و ماکسیم به انگلیس و خانه بزرگ اجدادی ماکسیم برمی گردند ولی دختر در می‌یابد سر مستخدم خانه که ندیمه ربکا زن سابق ماکسیم بوده زیاد از او خوشش نمی‌آید. دختر در می‌یابد که ربکا دوستان زیادی داشته و این نوع رفتار او باعث مشکلات روانی ماکسیم شده است. کمی بعد قایق غرق شده ربکا به همراه جسد او پیدا می‌شود و.

فیلم سینمایی «خط لوله» به کارگردانی «یو ها»، ساعت ۱۹:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

این فیلم با بازی سو این گوک، لی سو هیوک و اوم مون سوک؛ درباره شش سارق است که می‌خواهند با دزدیدن نفت پنهان‌شده در تونلی ده‌ها متر زیر زمین در کره، زندگی خود را تغییر دهند، اما ...

فیلم سینمایی «آخرین مجرد» به کارگردانی «محمدرضا فاضلی»، ساعت ۲۱:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

داستان این فیلم درباره جوانی به نام ولی است که بار‌ها به خواستگاری رفته و نتوانسته ازدواج کند. او بر حسب اتفاق با اتومبیل خانم جوانی تصادف می‌کند و درگیر ماجرا‌های پیچیده، کمدی و جالبی می‌شود و ...

مجید صالحی، زیبا بروفه، حمید لولایی، علی صادقی، مهران رجبی، امیر نوری، مریم امیر جلالی، افسر اسدی و هایده حائری در فیلم سینمایی «آخرین مجرد» ایفای نقش کرده‌اند.

فیلم سینمایی «طوفان ناگهانی» به کارگردانی «یو دونگ»، ساعت ۲۳:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

داستان این فیلم با بازی ییهونگ دوان، جیانگ ییان، ژنگ وی و چویی ژنگ؛ درباره مردی است که شغل خود در کارخانه‎ فولاد را ترک می‎کند تا قاتلی سریالی را در شهری کوچک در جنوب کشور چین تعقیب و پیدا کند. اما ...

فیلم سینمایی «داوطلبان: نبرد خونین صلح» به کارگردانی «چن کایگه»، ساعت ۱۰:۰۰ از شبکه افق پخش می شود.

این فیلم با بازی زی‌فنگ ژانگ، جیا سانگ و یاون ژو؛ آخرین فصل از سه‌گانه «داوطلبان» است و روز‌های پایانی جنگ کره را از نگاه نیرو‌های چینی روایت می‌کند. در حالی که آمریکا با برتری هوایی و تجهیزات گسترده تلاش می‌کند فشار نظامی را افزایش دهد، نیرو‌های چینی با امکانات محدودتر خطوط دفاعی خود را حفظ می‌کنند. هم‌زمان مذاکرات آتش‌بس آغاز شده، اما اختلافات سیاسی و شرایط مطرح‌شده از سوی طرف آمریکایی باعث می‌شود جنگ و خونریزی ماه‌ها ادامه پیدا کند. نبرد‌های سنگینی مانند شنگ‌گان‌لینگ نشان می‌دهد که حتی بمباران گسترده نیز نمی‌تواند مقاومت نیرو‌های چینی را درهم بشکند. هر بار که مذاکرات متوقف می‌شود، سربازان بیشتری در خط مقدم جان خود را از دست می‌دهند. در ادامه، نیرو‌های چینی با ضدحملات گسترده تلاش می‌کنند موقعیت خود را در مذاکرات تقویت کنند، اما ...

فیلم سینمایی «پایگاه جهنمی» به کارگردانی «اکبر صادقی»، ساعت ۱۸:۰۰ از شبکه افق پخش می شود.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: دشمن در خاک خود پایگاهی قدرتمند ساخته است. خبر به ستاد عملیاتی نیروی دریایی می‌رسد و یک تیم چهار نفری از گردان تکاوران نیروی دریایی به فرماندهی ستوان بای انتخاب می‌شوند تا با نفوذ به خاک دشمن پایگاه جهمنی را منهدم کنند که ...

فرامرز قریبیان، جمشید هاشم پور و کاظم افرند نیا در فیلم سینمایی «پایگاه جهنمی» ایفای نقش کرده‌اند.

پویانمایی سینمایی جدید «بامزی و گل نیروبخش» به کارگردانی «کریستین ریلتنیوس»، ساعت ۱۴:۰۰ از شبکه کودک پخش می شود.

داستان این پویانمایی درباره خرسی مهربان به نام بامسه است که به لطف خوردن عسل جادویی مخصوصی به نام عسل تندر، قوی‌ترین خرس جهان محسوب می‌شود. این عسل را مادربزرگ بامسه درست می‌کند و راز قدرت جادویی آن در گیاهی خاص به نام گل زنگوله‌ای تندر است. در جریان اتفاقاتی که در خانه مادربزرگ رخ می‌دهد، انبار گل‌های زنگوله‌ای تندر آتش می‌گیرد و تمام ذخیره این گیاهان از بین می‌رود. در نتیجه مادربزرگ دیگر نمی‌تواند عسل جادویی تهیه کند. بامسه کم‌کم عسل تندر خود را تمام می‌کند و قدرت فوق‌العاده‌اش را از دست می‌دهد. در طرف دیگر داستان، روباهی حیله‌گر به نام رینارد تصمیم می‌گیرد جای بامسه را به‌عنوان قهرمان شهر بگیرد. رینارد با خانواده گرگ‌ها متحد می‌شود و نقشه‌ای می‌کشد: آنها وانمود می‌کنند که اتفاقات خطرناکی در شهر رخ داده و رینارد در لحظه مناسب ظاهر می‌شود و نقش نجات‌دهنده را بازی می‌کند. به این ترتیب مردم کم‌کم تصور می‌کنند رینارد قهرمان واقعی شهر است در همین زمان، دوستان بامسه یعنی خرگوش کوچک، لیله اسکوت، لاک‌پشت دانا و اسکالمان تصمیم می‌گیرند برای پیدا کردن گل‌های زنگوله‌ای جدید راهی سفری دریایی شوند، اما ...

فیلم سینمایی «دوچرخه سوار» به کارگردانی «کویچیرو میکی»، ساعت ۱۸:۰۰ از شبکه امید پخش می شود.

این فیلم با بازی ناگاسه رن، ایتو کینتارو و هاشامیتو کانا؛ درباره اونودا یک دانش آموز دبیرستانی است که رفتاری متفاوت دارد. او بیش از حد به انیمیشن علاقه دارد و زمان زیادی را صرف بررسی عناوین جدید و قدیمی مورد علاقه خود می‌کند. در نتیجه، او تناسب اندام و هیکل ورزشی ندارد. با این وجود، او برای باشگاه دوچرخه سواری نام نویسی می‌کند و می‌بیند که تمایل زیادی به آن دارد. ورزش باعث می‌شود تا اعتماد به نفس او بالا رود و همچنین دوست‌های جدیدی پیدا کند. او در یک رقابت غیر رسمی با یکی از اعضای تیم دوچرخه سواری تمام توان و استعداد خودش را نمایش می‌دهد و ...

فیلم سینمایی «یادداشت‌های یک نابینا» به کارگردانی «جیمز اسپیتی و پیتر میدلتون»، ساعت ۱۰:۰۰ با زیرنویس ویژه ناشنوایان از شبکه سلامت پخش می‌شود.

داستان فیلم با بازی جان‌ام. هال، مرلین هال و میراندا بینارت اسمیت؛ درباره یک استاد فلسفه میانسالی است که قبل از تولد پسرش بر اثر یک بیماری بینایی اش را از دست می‌دهد. او دیگر توانایی کار و تدریس را از دست داده است و ...

فیلم سینمایی «اینک آخرالزمان» به کارگردانی «فرانسیس فورد کوپولا»، ساعت ۱۳:۰۰ از شبکه فراتر پخش می شود.

در این فیلم با بازی مارلون براندو، مارتین شین و فردریک فورست خواهید دید: در میانه جنگ ویتنام، سرهنگ نیرو‌های ویژه کورتز عقل خود را از دست داده و به همراه افراد خود که او را به صورت نیمه خدا پرستش می‌کنند در جنگل‌های کامبوج پناه گرفته است. ستوان ویلارد طبق فرمانی کاملاً سری از ستاد مشترک ارتش آمریکا ماموریت یافته تا فرماندهی سرهنگ کورتز متمرد را به شدیدترین وجه خاتمه دهد که ...