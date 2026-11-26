لیگ برتر کشتی آزاد، پیروزی قاطع دانشگاه آزاد اسلامی مقابل مقاومت البرز

لیگ برتر کشتی آزاد، پیروزی قاطع دانشگاه آزاد اسلامی مقابل مقاومت البرز



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم دانشگاه آزاد اسلامی اسلام‌آباد غرب در این مسابقه با نتیجه ۸ بر ۲ مقابل تیم مقاومت البرز به برتری رسید.

نتایج انفرادی این مسابقه به شرح زیر است (اسامی تیم دانشگاه آزاد اسلامی اسلام‌آباد غرب در ابتدا آمده است):

۵۷ کیلوگرم: امیر پرسته ۶ – محمدامین لطفی ۰،

۶۱ کیلوگرم: علی‌اصغر سلطانی (برنده) – بدون حریف

۶۵ کیلوگرم: محمدرضا حسینی ۴ – عرفان محمدی ۳،

۷۰ کیلوگرم: ماهان کاووسی ۴ – محمد عمویی ۱۴،

۷۴ کیلوگرم: ابوالفضل بابایی ۷ – امیرحسین شمس ۶،

۷۹ کیلوگرم: مهدی اسماعیلی ۶ – محسن اکبری ۰،

۸۶ کیلوگرم: سبحان یاری ۴ – میلاد احمدی ۱،

۹۲ کیلوگرم: هادی شرفبیانی ۲ – جواد فتح‌خانی ۳،

۹۷ کیلوگرم: ارشک محبی ۱۱ – دانیال توکلی ۷،

۱۲۵ کیلوگرم: یدالله محبی (برنده) – آرش آراد ۰