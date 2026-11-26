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هفته سوم دور برگشت لیگ برتر کشتی آزاد باشگاههای کشور در گروه دو برگزار شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم دانشگاه آزاد اسلامی اسلامآباد غرب در این مسابقه با نتیجه ۸ بر ۲ مقابل تیم مقاومت البرز به برتری رسید.
نتایج انفرادی این مسابقه به شرح زیر است (اسامی تیم دانشگاه آزاد اسلامی اسلامآباد غرب در ابتدا آمده است):
۵۷ کیلوگرم: امیر پرسته ۶ – محمدامین لطفی ۰،
۶۱ کیلوگرم: علیاصغر سلطانی (برنده) – بدون حریف
۶۵ کیلوگرم: محمدرضا حسینی ۴ – عرفان محمدی ۳،
۷۰ کیلوگرم: ماهان کاووسی ۴ – محمد عمویی ۱۴،
۷۴ کیلوگرم: ابوالفضل بابایی ۷ – امیرحسین شمس ۶،
۷۹ کیلوگرم: مهدی اسماعیلی ۶ – محسن اکبری ۰،
۸۶ کیلوگرم: سبحان یاری ۴ – میلاد احمدی ۱،
۹۲ کیلوگرم: هادی شرفبیانی ۲ – جواد فتحخانی ۳،
۹۷ کیلوگرم: ارشک محبی ۱۱ – دانیال توکلی ۷،
۱۲۵ کیلوگرم: یدالله محبی (برنده) – آرش آراد ۰