مزار شهدای شهرستان نقده به مناسبت هفته بسیج عطر افشانی و گلباران شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مزار شهدای شهرستان نقده به مناسبت هفته بسیج عطر افشانی و گلباران شد.

به مناسبت هفته بسیج، آیین عطرافشانی و گلباران مزار شهدای شهرستان نقده با حضور جمعی از مسئولان، فرماندهان نظامی و انتظامی، بسیجیان و خانواده‌های معظم شهدا برگزار شد.

شرکت‌کنندگان در این آیین با حضور بر مزار مطهر شهدا و نثار گل و عطرافشانی، ضمن تجدید میثاق با آرمان‌های والای شهیدان، بر ادامه راه ایثار و فداکاری آنان و پاسداری از ارزش‌های انقلاب اسلامی تأکید کردند.

این مراسم با قرائت فاتحه و ادای احترام به مقام شامخ شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس همراه بود.