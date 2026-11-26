رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه با اشاره به اینکه در چند کشور اروپایی اقدام به طرح شکایت درباره جنایت جنگی آمریکا کردیم، گفت: دادستان یک کشور اروپایی دعوی ایران در طرح شکایت «ارتکاب جنایت جنگی توسط آمریکا» را پذیرفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حسن عبدلیان‌پور، رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه در گفتگو با بخش خبری ساعت ۱۴ شبکه خبر، با اشاره به پیگیری حقوقی و بین‌المللی جنایت مدرسه شجره طیبه میناب گفت: در پی برگزاری جلسه دادرسی و خون‌خواهی شهدای این مدرسه که روز سه‌شنبه در شعبه ۵۵ دادگاه بین‌المللی روابط خارجی تهران برگزار شد، حضور وکلا و حقوقدانان خارجی برای پیگیری ابعاد بین‌المللی این پرونده مورد توجه قرار گرفت.

رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه افزود: با توجه به مطالبه جدی مقام معظم رهبری و رئیس قوه قضائیه مبنی بر پیگیری بین‌المللی این جنایت، تلاش کرده‌ایم از ظرفیت حقوقی کشور‌هایی که صلاحیت رسیدگی به جنایات جنگی بر اساس اصل صلاحیت جهانی را دارند، استفاده کنیم.

رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه گفت: در همین زمینه، چند کشور برای پیگیری حقوقی این جنایت مورد بررسی قرار گرفتند که شرایط لازم برای طرح شکایت و دادخواهی در آنها وجود دارد.

عبدلیان‌پور با اشاره به حضور دو وکیل و حقوقدان بین‌المللی در تهران افزود: یکی از این افراد از اتحادیه وکلای آفریقای جنوبی و از وکلای شناخته‌شده بین‌المللی است که سال‌ها سابقه وکالت در دادگاه لاهه را دارد. همچنین یک حقوقدان خانم از اتحادیه بین‌المللی وکلای جهان (UIA) مستقر در فرانسه نیز در این روند حضور دارد.

رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه با اشاره به حضور هیئت حقوقی در میناب گفت: امروز در میناب حضور پیدا کردیم تا مستندات و مدارک مورد نیاز برای پیگیری‌های حقوقی و بین‌المللی این جنایت، با همکاری کارشناسان حاضر، بررسی و تکمیل شود.

رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه همچنین از ثبت شکایت در چند کشور اروپایی خبر داد و افزود: در چند کشور اروپایی اقدامات لازم برای طرح شکایت انجام شده و این روند همچنان در حال پیگیری است. خوشبختانه در یکی از کشور‌های اروپایی، دادستانی شکایت مطرح‌شده از سوی ما را پذیرفته است.

عبدلیان‌پور گفت: به محض آنکه زمان رسیدگی و جلسه دادرسی از سوی مرجع قضایی مربوطه به ما ابلاغ شود، گزارش کامل اقدامات و روند پیگیری این پرونده را به اطلاع مردم عزیز کشورمان خواهیم رساند.

رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه با تأکید بر استمرار پیگیری‌های حقوقی و بین‌المللی جنایت مدرسه شجره طیبه میناب افزود: دغدغه خانواده‌های شهدای میناب و مطالبه مردم عزیز کشورمان را به‌خوبی درک می‌کنیم و حضور امروز ما در میناب نیز در همین راستا و با هدف پیگیری جدی ابعاد بین‌المللی این پرونده است.

عبدلیان‌پور گفت: پیگیری‌های بین‌المللی این پرونده را با جدیت آغاز کرده‌ایم و تا حصول نتیجه نهایی، این روند را متوقف نخواهیم کرد.

رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه افزود: با بهره‌گیری از ظرفیت وکلای بین‌المللی و همراهی حقوقدانان و وکلای کشورمان، موضوع را با جدیت و فوریت دنبال می‌کنیم و این پیگیری‌ها تا رسیدن به نتیجه ادامه خواهد داشت.