به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، فرمانده انتظامی استان مازندران گفت: در راستای مقابله با جرائم اقتصادی و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان، تعداد ۶۲ دستگاه خودروی خارجی از نوع BYD توسط اداره اطلاعات و عملیات پلیس امنیت اقتصادی استان مازندران کشف شد.

سردار حسن مفخمی با بیان اینکه ارزش خودرو‌های مکشوفه بالغ بر ۷ هزار میلیارد ریالت توسط کارشناسان ارزیابی شد، تصریح کرد: خودرو‌های مکشوفه متعلق به یکی از شرکت‌های واردکننده بوده که در محل نگهداری آنها، ظن احتکار مطرح و پس از بررسی‌های قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

وی با تأکید بر برخورد قاطع با پدیده احتکار و اخلال در نظام اقتصادی کشور تصریح کرد: مقابله با جرائم اقتصادی، شناسایی و برخورد با عوامل مؤثر در برهم زدن نظم بازار و حمایت از حقوق مردم از اولویت‌های پلیس امنیت اقتصادی است.