به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، همزمان با گرامیداشت هفته بسیج، بسیجیان شهرستان پلدشت با برگزاری مراسم نمایش اقتدار، آمادگی، انسجام و توانمندی‌های خود را به نمایش گذاشتند.

در این مراسم، بسیجیان با حضور منسجم و اجرای برنامه‌های مختلف، بر آمادگی خود برای دفاع از امنیت، آرامش و ارزش‌های انقلاب اسلامی تأکید کردند.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان پلدشت در سخنانی با گرامیداشت هفته بسیج، بسیج را نماد وحدت، ایثار، مسئولیت‌پذیری و حضور آگاهانه مردم در عرصه‌های مختلف دانست و گفت: بسیجیان همواره در کنار مردم و برای خدمت به مردم آماده هستند.

سرهنگ موسی عطاری افزود: امروز بسیج با تکیه بر ایمان، بصیرت، وحدت و روحیه جهادی، در عرصه‌های امنیتی، فرهنگی، اجتماعی و سازندگی نقش‌آفرینی می‌کند و تا پای جان برای حفظ امنیت و اقتدار کشور تلاش خواهد کرد.