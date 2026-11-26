یادواره شهدای شهرستان قزوین با حضور اقشار مختلف مردم در حسینیه آستان مقدس امامزاده حسین(ع) برگزار شد؛ مراسمی که در آن بر نقش ایثار و فداکاری شهدا در حفظ اقتدار و امنیت کشور تأکید شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، سرهنگ سیدمهدی حسینی، معاون راهبردی سپاه استان قزوین در این مراسم با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا گفت: اقتدار امروز ایران اسلامی مرهون خون شهدا و ایثارگری رزمندگان در دوران هشت سال دفاع مقدس و شهدای جنگ تحمیلی اخیر است.

وی افزود: شهدای ایران اسلامی تمام هستی خود را در راه دفاع از میهن فدا کردند تا اجازه ندهند حتی یک وجب از خاک کشور به تصرف دشمن درآید.

سرهنگ حسینی با اشاره به جنگ تحمیلی اخیر تصریح کرد: دشمنان و استکبار جهانی در برابر مقاومت و اراده ملت ایران با شکست مواجه شدند.

در پایان این مراسم، حاضران با حضور بر مزار شهدا، یاد و خاطره آنان را گرامی داشتند و مزار شهدا غبارروبی و گل‌افشانی شد.