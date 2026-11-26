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هفته سوم دور برگشت لیگ برتر کشتی فرنگی باشگاههای کشور در گروه یک برگزار شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در هفته سوم دور برگشت لیگ برتر کشتی فرنگی باشگاههای کشور در گروه یک، تیم فولاد مبارکه سپاهان اصفهان با نتیجه ۹ بر ۱ مقابل تیم رعد پدافند کاشان به پیروزی رسید.
نتایج انفرادی این مسابقه به شرح زیر است (اسامی تیم فولاد مبارکه سپاهان اصفهان در ابتدا آمده است):
۵۵ کیلوگرم: حسین بیژنی ۳ – محمدرضا توکلیان ۱،
۶۰ کیلوگرم: پویا دادمرز ۶ – محمدهادی شعبانی ۵،
۶۳ کیلوگرم: امیررضا ده بزرگی ۹ – محمد جانقلی ۱،
۶۷ کیلوگرم: علی غریبی ۴ – محمد اسکندری ۰،
۷۲ کیلوگرم: میثم دلخانی ۴ – امیررضا عیسوند ۱،
۷۷ کیلوگرم: محمد کاظمی ۱۰ – محمد مرادی ۰،
۸۲ کیلوگرم: ابوالفضل مهمدی ۹ – مهدی مرادی ۰،
۸۷ کیلوگرم: بهروز هدایت ۱ – علی کبیری ۴،
۹۷ کیلوگرم: مهدی بالی ۳ – حسین بالی ۲،
۱۳۰ کیلوگرم: امیرحسین عبدولی ۱ (برنده) – ابوالفضل میرزاده ۱