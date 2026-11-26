لیگ برتر کشتی فرنگی، برتری فولاد مبارکه سپاهان مقابل رعد پدافند

لیگ برتر کشتی فرنگی، برتری فولاد مبارکه سپاهان مقابل رعد پدافند



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در هفته سوم دور برگشت لیگ برتر کشتی فرنگی باشگاه‌های کشور در گروه یک، تیم فولاد مبارکه سپاهان اصفهان با نتیجه ۹ بر ۱ مقابل تیم رعد پدافند کاشان به پیروزی رسید.

نتایج انفرادی این مسابقه به شرح زیر است (اسامی تیم فولاد مبارکه سپاهان اصفهان در ابتدا آمده است):

۵۵ کیلوگرم: حسین بیژنی ۳ – محمدرضا توکلیان ۱،

۶۰ کیلوگرم: پویا دادمرز ۶ – محمدهادی شعبانی ۵،

۶۳ کیلوگرم: امیررضا ده بزرگی ۹ – محمد جانقلی ۱،

۶۷ کیلوگرم: علی غریبی ۴ – محمد اسکندری ۰،

۷۲ کیلوگرم: میثم دلخانی ۴ – امیررضا عیسوند ۱،

۷۷ کیلوگرم: محمد کاظمی ۱۰ – محمد مرادی ۰،

۸۲ کیلوگرم: ابوالفضل مهمدی ۹ – مهدی مرادی ۰،

۸۷ کیلوگرم: بهروز هدایت ۱ – علی کبیری ۴،

۹۷ کیلوگرم: مهدی بالی ۳ – حسین بالی ۲،

۱۳۰ کیلوگرم: امیرحسین عبدولی ۱ (برنده) – ابوالفضل میر‌زاده ۱