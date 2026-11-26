آیین میهمانی لاله‌ها به مناسبت هفته بسیج، با حضور جمعی از مسئولان، مردم و خانواده‌های معظم شهدا در شهرستان تکاب برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، آیین میهمانی لاله‌ها به مناسبت هفته بسیج، با حضور جمعی از مسئولان، مردم و خانواده‌های معظم شهدا در شهرستان تکاب برگزار شد.

در این آیین معنوی، حاضران با حضور در گلزار شهدای تکاب، ضمن غبارروبی، عطرافشانی و گلباران مزار مطهر شهدا، یاد و خاطره شهدای والامقام را گرامی داشتند.

شرکت‌کنندگان در این مراسم با قرائت فاتحه و اهدای شاخه‌های گل، بار دیگر با آرمان‌های والای شهدا و انقلاب اسلامی تجدید میثاق کردند و بر تداوم راه پرافتخار شهیدان تأکید کردند.